Resumen: Lluvias desde el mediodía en Caldas, La Estrella y Sabaneta y otros municipios del sur del Valle de Aburrá. El Ideam prevé más lluvias en Antioquia en la tarde y noche y mantiene alertas por crecientes súbitas y deslizamientos.

Se registran lluvias en Caldas, La Estrella y Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá

Desde las 12:30 del mediodía de este martes, 3 de noviembre, se registran lluvias en varios municipios del sur del Valle de Aburrá, entre ellos Caldas, La Estrella y Sabaneta.

Las precipitaciones llegaron después de una mañana de nubosidad variable en el área metropolitana y se han mantenido durante la primera hora de la tarde, de acuerdo con los reportes que llegan desde el sur de la región.

Caldas, La Estrella y Sabaneta hacen parte de los diez municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde las lluvias en horas de la tarde son frecuentes en esta época del año.

De acuerdo con los reportes, las precipitaciones se dejan sentir con diferente intensidad en estos municipios, donde la nubosidad cubre gran parte del cielo desde el mediodía, tal como se aprecia en la imagen que acompaña esta nota.

El pronóstico para Antioquia

El panorama coincide con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que en su boletín N° 920, actualizado a las 6:00 a. m. de este martes, prevé lluvias en Antioquia durante las horas de la tarde y la noche, con cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de la región Andina.

Durante la madrugada ya se habían registrado fuertes lluvias en sectores del norte de la región Andina, así como precipitaciones en el sur de Antioquia, el sur de Córdoba, Bolívar, Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca, el noroccidente de Nariño, el departamento de Caldas, el sur de Santander, el norte del Meta, Guainía, el occidente de Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Para las próximas horas, el Instituto prevé una disminución de las lluvias frente a la jornada anterior, aunque advierte que continuarán los acumulados importantes en diferentes zonas del país, incluidos fuertes aguaceros en el occidente de Antioquia.

Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que alcanza sus mayores probabilidades de precipitación durante octubre y noviembre. Aunque el Ideam ha señalado que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden reducir los acumulados de lluvia en diferentes zonas, esto no significa que desaparezcan los episodios de clima intenso, las tormentas eléctricas o los eventos que puedan generar emergencias.

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Alertas vigentes

El Ideam mantiene alertas hidrológicas por la posibilidad de incrementos repentinos en los niveles de diferentes ríos y quebradas en municipios de Antioquia, entre otros departamentos del país.

Además, hay alerta roja por movimientos en masa para algunos municipios del departamento, debido a la saturación de humedad en los suelos que han generado las precipitaciones de los últimos días, situación que aumenta la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera. Según el reporte del Ideam, en todo el país son 429 los municipios que tienen algún nivel de alerta por deslizamientos.

En el Valle de Aburrá, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) realiza monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y reporta los eventos de lluvia que se presentan en la región, información que sirve de insumo para los organismos de socorro y las alcaldías del área metropolitana.

Recomendaciones

Ante el panorama de lluvias, las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de cada municipio y a consultar los reportes oficiales. El Ideam actualiza su boletín de condiciones hidrometeorológicas cada seis horas en su portal oficial.

También se recomienda precaución a quienes se desplazan por las vías del sur del Valle de Aburrá en horas de la tarde, cuando se espera que continúen las precipitaciones en la región, y estar atentos a los comunicados de las alcaldías de Caldas, La Estrella y Sabaneta.

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