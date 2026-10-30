¡Qué no falten! Lluvias en el sur

Resumen: El SIATA reporta lluvias en la tarde de este viernes en el sur del Valle de Aburrá, con acumulados de hasta 4 milímetros en Caldas y un nuevo núcleo en Envigado. Las lluvias continuarán al menos durante la próxima hora.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) reporta en la tarde de este viernes 30 de octubre precipitaciones sobre el sur del valle, con el municipio de Caldas como el más afectado hasta el momento y un nuevo núcleo de lluvia que se formó sobre Envigado pasadas las 2:00 de la tarde.

En su primer aviso de la tarde, emitido a la 1:40 p.m., el organismo registró precipitaciones de hasta 2 milímetros en cinco minutos sobre Caldas y anunció que las lluvias continuarían ingresando durante al menos la próxima hora, un panorama que se confirmó con el correr de los minutos.

Cuarenta y cinco minutos después, a las 2:26 p.m., el SIATA actualizó su reporte: los acumulados sobre Caldas subieron hasta 4 milímetros en cinco minutos y un nuevo núcleo de precipitación apareció sobre Envigado, con acumulados de hasta 2 milímetros en el mismo periodo de medición. De acuerdo con el organismo, las lluvias seguirán ingresando al sur del valle durante al menos la próxima hora, por lo que el monitoreo se mantiene sobre toda la subregión.

Así estará el clima este viernes, según el SIATA

La jornada lluviosa estaba anunciada. En el pronóstico meteorológico para este viernes, el SIATA previó lluvias en la tarde para el sur del Valle de Aburrá, subregión en la que están Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, en un día que ha sido cálido en toda el área metropolitana.

Para Medellín, el pronóstico contempla lluvias en la madrugada, la tarde y la noche, el mismo panorama previsto para el norte del valle, donde están Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello.

Semana marcada por las lluvias en el valle

El Valle de Aburrá atraviesa una de las semanas más activas de la segunda temporada de lluvias del año. El lunes, un fuerte aguacero dejó el deprimido de Bulerías cerrado en ambos sentidos, 22 descargas eléctricas en 30 minutos y un árbol derribado en el barrio Belén, en el occidente de Medellín, además de cierres viales preventivos por encharcamientos en la carrera 65 con avenida Bolivariana.

El jueves, las lluvias volvieron a caer sobre el suroriente de Medellín y luego se extendieron al sur de la ciudad, Envigado y Caldas, aunque con acumulados leves, inferiores a 2 milímetros en cinco minutos, según los reportes del SIATA.

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En el departamento, las lluvias de los últimos días también han dejado emergencias como la creciente súbita de la quebrada Juan García en Liborina, que se desbordó y causó daños en vías, y el crecimiento de quebradas en varios municipios, por lo que los organismos de socorro mantienen la atención sobre la región.

Recomendaciones de las autoridades

Ante la persistencia de las precipitaciones, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por las vías mojadas, especialmente en las laderas y en las vías del sur del valle, y a la ciudadanía atender los reportes oficiales durante el resto de la tarde y la noche.

El SIATA recuerda que en esta época del año las lluvias pueden intensificarse en pocos minutos, por lo que es importante no acercarse a quebradas y cauces durante los aguaceros, no arrojar residuos en las vías y los sumideros, y reportar cualquier emergencia a las líneas de atención de cada municipio.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, un proyecto del Área Metropolitana para la gestión ambiental y del riesgo, emite sus reportes en tiempo real gracias a una red de estaciones pluviométricas, hidrológicas y de calidad del aire distribuidas en los diez municipios del valle. Sus avisos son la referencia para que las alcaldías y los organismos de emergencia activen sus protocolos cuando una lluvia se intensifica.

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