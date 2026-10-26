Resumen: Las lluvias de este lunes 26 de octubre mantienen cerrado el deprimido de Bulerías en ambos sentidos. El SIATA registró 22 descargas eléctricas en 30 minutos en el Valle de Aburrá y alertó posible tiempo severo al oeste de Medellín. Un árbol se desplomó en Los Molinos, Belén, y el Metro restableció el servicio de las líneas K y L del Metrocable.

Bulerías cerrado, 22 rayos en 30 minutos y un árbol caído: la tarde de lluvias en Medellín

Las lluvias que caen este lunes sobre Medellín mantienen varias afectaciones en la ciudad. A esta hora, el deprimido de Bulerías está cerrado en ambos sentidos debido a las altas lluvias, y las autoridades recomiendan transitar con precaución y atender las indicaciones de los agentes en la zona.

En su más reciente reporte, el SIATA registró 22 descargas eléctricas en 30 minutos en el Valle de Aburrá, 20 de ellas en el Distrito de Medellín. El sistema alertó posible tiempo severo a 10 kilómetros al oeste de la ciudad, con nubes de tormenta creciendo rápidamente: en los minutos siguientes podrían presentarse rayos, viento fuerte, lluvia intensa o granizo.

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Árbol caído en Belén y lluvias intensas en el suroccidente

En el sector de Los Molinos, en la comuna de Belén, se reportó el desplome de un árbol en la carrera 83 entre calles 30A y 31, a la altura de la urbanización Castillo Grande, tras el fuerte aguacero. Se recomienda tomar rutas alternas y atender las indicaciones en la vía.

Las lluvias continúan con alta intensidad en el Distrito de Medellín, con acumulados cercanos a los 10 milímetros en cinco minutos en el suroccidente. En el sur del Valle de Aburrá, en cambio, se registran precipitaciones de baja intensidad.

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Metrocable líneas K y L restablecen su servicio

Con mejores condiciones climáticas, el Metro de Medellín restableció el servicio comercial del Metrocable línea K (Acevedo–Santo Domingo) y de la línea L (Santo Domingo–Arví).

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¿Qué otras vías tienen cierres por las lluvias?

El alcalde Federico Gutiérrez informó que hay cierres viales preventivos por encharcamientos en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana. Además, por la caída de un árbol hay afectación en la calle 28 con carrera 80, en Belén.

Los equipos de Bomberos y Movilidad trabajan para habilitar las vías. Se pide a los conductores tomar rutas alternas y transitar con precaución.

Las autoridades mantienen el llamado a la precaución mientras continúan las lluvias sobre la ciudad.