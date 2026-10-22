«Sé que usted ama profundamente a Colombia»: De la Espriella respondió a la renuncia de Rodrigo Lara

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella respondió a la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento: dijo que las diferencias de criterio no disminuyen su aprecio por él y lo llamó un patriota ejemplar. Lara formalizó su salida este jueves; su reemplazo será el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo pública este jueves en la noche su respuesta a la carta de renuncia que horas antes le había hecho llegar Rodrigo Lara Restrepo, quien deja el Ministerio del Interior tras 76 días de Gobierno y será reemplazado en el cargo por el exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado.

En la misiva, fechada en Cali este 22 de octubre y publicada en su cuenta de X, el jefe de Estado agradeció «de manera muy especial su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses» y aseguró que valora «su trabajo, su entrega y la seriedad con la que asumió las responsabilidades que le fueron confiadas».

«La construcción de la «Patria Milagro» es una tarea que no se detiene ni descansa. Exige constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio de la Patria», agregó el mandatario en su carta.

El presidente reconoció, eso sí, que «en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones», aunque aclaró de inmediato que «nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio». Y remató con un elogio directo: «Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar».

De la Espriella cerró su mensaje con un augurio para el exministro: «Quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Confío en que sabrá asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos y que encontrará en ellos otras formas de servir al país. Reciba un abrazo afectuoso y mis mejores deseos para esta nueva etapa».

La respuesta presidencial se conoció después de una secuencia que se movió con rapidez: la noche del miércoles el propio mandatario anunció en su cuenta de X que Lara no continuaba al frente de la cartera y que su reemplazo sería Ordóñez Maldonado, y este jueves, a la 1:04 de la tarde, el hasta entonces ministro radicó en el despacho su renuncia formal, que calificó de «libre, voluntaria e irrevocable» y con efectos a partir de la fecha en que sea aceptada.

La salida de Lara se da en medio de la controversia por el vicio de trámite que habría acompañado la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Congreso, un tema por el que el exministro se desmarcó públicamente al sostener que esa responsabilidad correspondía a otra cartera del Gobierno.

En su carta, Lara agradeció la confianza depositada en él y dejó por escrito los principales resultados de su paso por el Ministerio del Interior. Dijo que conformó un equipo «sin cuotas políticas ni milimetrías de ningún tipo», con dos viceministros con doctorado y profesores universitarios, y que fueron «el primer ministerio en suprimir las llamadas ‘corbatas'», con la eliminación de 557 contratos de prestación de servicios.

También afirmó que, como compromiso de austeridad, su despacho recortó y devolvió al Ministerio de Hacienda $103.000 millones para programas sociales, y que con un equipo de auditoría forense destapó irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos por cerca de $60.000 millones, ya puestas en conocimiento de las autoridades, además de iniciar la revisión de convenios con autoridades indígenas por más de un billón de pesos y de los contratos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Entre los logros que destacó figuran la reforma del decreto de protesta social, expedido como Decreto 1525 de 2026 —»ni un derecho menos para quienes protestan, ni un espacio más para los violentos»—, el inicio de la reforma de la consulta previa con la Directiva Presidencial 06 y dos proyectos de decreto, y la atención de las emergencias por el terremoto en Chocó y Risaralda y por los incendios que devastaron municipios del Tolima y Villa de Leyva.

Lara se puso a disposición del presidente y de quien sea designado como su sucesor «para adelantar un proceso de empalme ordenado» y entregar la información de los asuntos en curso del Ministerio. Mientras eso ocurre, la cartera queda en manos de Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general de la Nación, quien asumirá como nuevo ministro del Interior.

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Carta de Renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior

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Respuesta de Abelardo de la Espriella a la carta de renuncia del hasta ayer MinInterior