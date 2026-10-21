¡Atención! Rodrigo Lara deja el Ministerio del Interior; Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Rodrigo Lara Restrepo deja el Ministerio del Interior y que el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado será el nuevo jefe de esa cartera. Mientras se formaliza la posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del despacho.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles en la noche un movimiento en su gabinete: Rodrigo Lara Restrepo deja el Ministerio del Interior y el exprocurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo jefe de esa cartera.

El mandatario hizo el anuncio en su cuenta oficial de X, donde agradeció el trabajo del hasta ahora ministro del Interior. «Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación», escribió el jefe de Estado.

De la Espriella precisó, además, que mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior. «Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos», agregó el presidente en su mensaje.

Foto de archivo.

¿Quién es Alejandro Ordóñez, el nuevo ministro del Interior?

Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado y una de las figuras más reconocidas del conservatismo colombiano. Fue procurador general de la Nación durante dos períodos, entre 2009 y 2016, etapa en la que se hizo conocido por sus decisiones disciplinarias contra altos funcionarios públicos y por su defensa de posturas conservadoras.

En el Gobierno de De la Espriella se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que asumió oficialmente en septiembre de este año, luego de que su nombramiento fuera anunciado en agosto y formalizado por decreto. Con su traslado al Ministerio del Interior, Ordóñez deja la representación diplomática ante el organismo multilateral y pasa a ocupar una de las carteras más importantes del Ejecutivo, encargada de las relaciones con el Congreso, los partidos políticos y los temas de orden institucional.

La salida de Rodrigo Lara

Rodrigo Lara Restrepo, exsenador de Cambio Radical e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue el primer ministro confirmado por De la Espriella: el mandatario anunció su designación el 26 de junio de 2026, semanas antes de su posesión como presidente, y Lara asumió la cartera en agosto con la llegada del nuevo Gobierno.

Su salida se produce en medio de una semana de fuerte tensión política. Lara estuvo en el centro del debate por el Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo trámite en el Congreso quedó enredado por errores en la radicación del proyecto. El propio ministro restó gravedad al tema y aseguró que «en la práctica no pasó nada», mientras el Gobierno defendía la aprobación del presupuesto tras cerca de 19 horas de discusión en el Capitolio.

Además, en los últimos días trascendió un enfrentamiento entre el ministro del Interior y un grupo de congresistas del Partido Liberal, una disputa que habría comenzado con un careo en San Andrés y que escaló hasta el pulso por el presupuesto. El choque dejó en evidencia el desgaste de la relación entre el Mininterior y una parte de esa bancada, clave para los trámites legislativos del Gobierno.

El anuncio del presidente no detalló las razones de la salida de Lara ni los motivos de la elección de Ordóñez, y tampoco se conoce aún la fecha en la que se formalizará la posesión del nuevo ministro, que se esperaría en los próximos días una vez se expida el decreto correspondiente. Mientras tanto, la cartera del Interior quedará en manos del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien responderá por los asuntos de ese despacho de manera temporal.

Este es el primer cambio en el gabinete ministerial del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió el poder en agosto de 2026 con un equipo de 18 ministros.

Lea también: ¡Atención! Abelardo de la Espriella confirmó a su primer ministro: Rodrigo Lara será el Mininterior

También te puede interesar: «¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!»: presidente al hombre que amenazó de muerte a la primera dama