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Resumen: El Congreso de la República aprobó de manera holgada el monto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, el cual quedó fijado en $634,9 billones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el Ejecutivo alista un severo plan de recorte de gastos.

«No es un cheque en blanco»: Rodrigo Lara, tras aprobación del Presupuesto General, anuncia drásticos recortes

Minuto30.com .- Con un discurso enfocado en la transparencia fiscal y el control estricto de las finanzas estatales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó el respaldo del legislativo a la hoja de ruta financiera del país para el próximo año.

El funcionario fue enfático en señalar que la aprobación de este rubro no representa «un cheque en blanco» para la administración del presidente Abelardo De la Espriella. Según Lara, el aval a la cifra es el primer paso para sincerar el panorama económico, garantizando que no haya contabilidades ocultas ni endeudamientos disfrazados en vigencias futuras.

Ajuste fiscal: «Sacrificaremos la grasa y la burocracia»

El Gobierno Nacional anunció que todas sus entidades ya se encuentran en un proceso de ajuste del gasto. Las principales directrices de esta política de austeridad incluyen:

Recortes inmediatos: El Ministerio del Interior anunciará próximamente las reducciones aplicables al presupuesto restante de este año.

Proyecto oficial de recorte: El ministro de Hacienda presentará en noviembre un documento técnico para recortar rubros específicos del presupuesto que hoy se encuentra en discusión.

Priorización de recursos: La directriz presidencial ordena erradicar el gasto superfluo y la «politiquería», priorizando la inversión real y productiva.

Parte de tranquilidad a los mercados y reforma política

En su pronunciamiento, el ministro Lara envió un mensaje directo a los mercados de deuda, destacando la sólida capacidad de ejecución del Gobierno gracias a una «robusta» coalición mayoritaria.

En esa misma línea política, reveló que en los próximos días el Ejecutivo radicará un acto legislativo diseñado para transformar de raíz la relación con el Congreso. Esta iniciativa busca reconocer la gestión parlamentaria, pero exigiendo que todo el trámite se haga de forma pública, clara y sobre la mesa, poniendo fin a lo que denominó «transacciones por debajo».