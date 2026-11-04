¡Atención viajeros! Apagón en el radar de El Dorado suspendió vuelos y dejó pasajeros varados

Resumen: Una falla en el radar de la torre de control del aeropuerto El Dorado obligó a suspender las operaciones este miércoles. Los controladores se quedaron sin visibilidad por más de una hora y media y cientos de pasajeros quedaron varados, incluso dentro de los aviones. Las demoras alcanzaron también a Medellín, Bucaramanga y rutas internacionales. Se recomienda a los viajeros confirmar el estado de sus vuelos con las aerolíneas.

Una falla en el sistema de radar de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, obligó este miércoles 4 de noviembre a suspender las operaciones aéreas de la principal terminal del país y dejó a cientos de viajeros varados, tanto en las salas de espera como dentro de los aviones. La emergencia comenzó cerca de las 12:40 del mediodía y, según versiones preliminares, se prolongó por más de una hora y media.

De acuerdo con los reportes conocidos durante la tarde, las pantallas del centro de control quedaron completamente en negro, por lo que los controladores aéreos perdieron la visibilidad del tráfico que tenían a su cargo y la capacidad de autorizar despegues y aterrizajes con normalidad.

«Quedamos ciegos. Gracias a Dios, en esta ocasión no nos fallaron las comunicaciones», relató una fuente cercana a la operación, que confirmó la magnitud de la falla y expresó su preocupación por la recurrencia de este tipo de inconvenientes tecnológicos en el aeropuerto más importante de Colombia.

Pasajeros encerrados en los aviones

La suspensión de los despegues generó de inmediato congestión en las plataformas de El Dorado, ante la falta de espacios disponibles para estacionar las aeronaves. Varios viajeros contaron en redes sociales que permanecieron entre 30 minutos y más de una hora encerrados en los aviones, sin poder despegar ni descender, mientras los capitanes y las tripulaciones les informaban que la razón era un apagón en el radar de la torre de control.

«La gente reporta lo mismo, que les han informado a través de los capitanes y tripulaciones que hay un apagón de radar; eso es muy grave», señalaron en los espacios informativos que siguieron la emergencia minuto a minuto.

Las afectaciones no se limitaron a la capital. También se reportaron demoras en las operaciones de los aeropuertos de Medellín y Bucaramanga, así como en vuelos nacionales provenientes de San Andrés y en rutas internacionales desde México y otros países, cuyos itinerarios quedaron retrasados por la contingencia bogotana.

El Dorado operó con sistema «no radar»

Mientras avanzaba la tarde, la terminal aérea de Bogotá mantenía su operación con procedimientos de contingencia conocidos como «no radar», que permiten manejar el tráfico con separaciones mucho más amplias entre aeronaves y, por lo mismo, con un ritmo de vuelos muy inferior al normal. Los retrasos acumulados superaban la hora en varios itinerarios.

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La fuente consultada fue enfática sobre la gravedad del episodio: «No tenemos antecedentes de una falla de esa magnitud en Colombia. Un solo minuto es crítico». Y agregó, con preocupación, que «se está volviendo costumbre convivir con esas fallas», en referencia a los repetidos inconvenientes tecnológicos que han golpeado la infraestructura de control aéreo del país.

No es la primera vez

El episodio de este miércoles se suma a una lista de emergencias recientes en la torre de El Dorado. El pasado 31 de agosto, otra falla en los radares del aeropuerto había generado retrasos en los vuelos que se dirigían a Bogotá desde Medellín y Bucaramanga, y en diciembre de 2024 una emergencia por humo en la torre de control paralizó temporalmente las operaciones de la terminal.

A la hora de publicar esta nota no se conoce cuánto tiempo tomará la solución definitiva de la falla ni cuándo se restablecerá la operación habitual del aeropuerto. Por lo pronto, la recomendación para los pasajeros con vuelos programados es consultar directamente con sus aerolíneas el estado de los itinerarios y los posibles cambios de horario, pues las demoras y reprogramaciones seguirán afectando la operación durante las próximas horas.

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