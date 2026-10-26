Resumen: Maluma asistió al clásico paisa del domingo 25 de octubre en el estadio Atanasio Girardot y acompañó a Atlético Nacional desde la tribuna popular. El club compartió fotografías del cantante con una bufanda verdolaga y le dedicó un mensaje de bienvenida. Nacional ganó 2-1 a Independiente Medellín tras remontar en la segunda parte.

¡Se metió en la popular! Maluma alentó a Nacional entre los hinchas en el clásico paisa

Maluma cambió el escenario por la tribuna del Atanasio Girardot. El cantante paisa asistió al clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín del domingo 25 de octubre y acompañó al equipo verdolaga desde la popular, rodeado de aficionados que también llegaron al estadio para vivir el duelo de la ciudad.

Esta vez, las imágenes del artista no estuvieron relacionadas con un lanzamiento musical ni con una presentación. Su aparición entre los hinchas dejó una postal distinta: Juan Luis Londoño Arias, su nombre real, compartiendo el ambiente de las graderías durante uno de los partidos más esperados por los seguidores de los dos clubes antioqueños.

Maluma vivió el clásico desde la popular

Atlético Nacional dio a conocer la visita a través de su cuenta oficial en X. El club publicó fotografías del cantante en medio de la hinchada y le dedicó un mensaje que resaltó su cercanía con los colores verde y blanco. La institución confirmó que el artista estuvo en la tribuna popular durante el encuentro.

En las fotografías se observa a Maluma con gafas oscuras, el torso descubierto y una bufanda de Nacional alrededor del cuello. A su lado aparecen otros aficionados que lo acompañaban en ese sector del escenario deportivo. La escena llamó la atención porque lo mostró lejos de un palco o una ubicación exclusiva, integrado al espacio de la hinchada.

Su presencia puso el foco en lo que ocurría fuera de la cancha, mientras el equipo disputaba una nueva edición del clásico paisa. El artista, reconocido por su carrera musical, fue esta vez uno de los asistentes que respaldaron al conjunto local desde las graderías del Atanasio.

El mensaje de Nacional al cantante

«El Verde se lleva en la sangre», escribió Atlético Nacional al presentar las imágenes. En el mismo mensaje, el club destacó que Maluma los había acompañado «en la popular» y cerró con una bienvenida dirigida al cantante: «Bienvenido siempre, Juan Luis».

La publicación permitió conocer su visita por medio de los canales del propio equipo. Más que un anuncio de carácter musical, fue un saludo a un aficionado que esa jornada se sumó a quienes siguieron el compromiso frente al rival de patio desde el estadio.

La relación de Maluma con el fútbol ha acompañado otras apariciones públicas del artista. En esta ocasión, el respaldo a Nacional se reflejó tanto en la bufanda que llevaba como en el lugar desde el que presenció el partido. Las imágenes difundidas por el club reunieron así dos intereses del público: la actualidad del cantante y el clásico de Medellín.

El Verde se lleva en la sangre. Hoy @maluma nos acompañó en la popular y vivió desde adentro lo que se siente ser parte de la hinchada más grande y gloriosa de Colombia 🇳🇬 Bienvenido siempre, Juan Luis. pic.twitter.com/4yPVxkGp36 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 25, 2026

Una noche de remontada para el equipo verdolaga

El encuentro correspondió a la fecha 16 de la Liga BetPlay y terminó con victoria de Atlético Nacional por 2-1. Independiente Medellín se había ido adelante en la primera parte, pero el conjunto verde cambió el resultado después del descanso para quedarse con los tres puntos.

El DIM abrió el marcador por intermedio de Simarra. En la segunda mitad, Edwin Cardona consiguió el empate y Andrés Sarmiento anotó el gol que definió el compromiso. La visita de Maluma coincidió, por tanto, con una jornada en la que la afición verdolaga pasó de ver a su equipo en desventaja a celebrar el triunfo ante su rival de ciudad.

Esto le podría interesar: Nacional remontó el clásico paisa y se quedó con la victoria frente al DIM

El duelo contó con presencia de las dos hinchadas, una condición que había requerido ajustes en la distribución de las tribunas. Antes del partido, Nacional informó que sus abonados de Norte serían reubicados en Oriental por el ingreso de aficionados visitantes a esa localidad.

Esto le podría interesar: Así se organizó la boletería y la reubicación de abonados para el clásico paisa

Además del resultado deportivo, la presencia del cantante dejó otra imagen de la jornada. Sin micrófono ni tarima, Maluma apareció como seguidor del verde en la popular del Atanasio, en una visita que el propio Atlético Nacional compartió con sus aficionados.