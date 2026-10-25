Resumen: Atlético Nacional confirmó su momento estelar y se adueñó nuevamente del clásico paisa al derrotar 2-1 a Independiente Medellín, sellando su segunda victoria ante el rival de patio en menos de dos semanas

Paternidad verdolaga: Nacional remontó el clásico, afianzó el liderato y dejó contra las cuerdas a Amaranto

Minuto30.com .- Atlético Nacional confirmó su momento estelar y se adueñó nuevamente del clásico paisa al derrotar 2-1 a Independiente Medellín por la fecha 16 de la Liga, sellando su segunda victoria ante el rival de patio en menos de dos semanas; en el anterior clásico «el poderoso» quedó por fuera de la Copa Colombia.

El conjunto verdolaga, dirigido por Lucas González, supo reponerse a un marcador adverso en la etapa inicial para remontar con jerarquía y mantenerse firme en la cima del todos contra todos de la Liga BetPlay.

El desarrollo del compromiso comenzó favorable para el cuadro ‘Poderoso’. Al minuto 29 de la primera parte, Simarra aprovechó una desatención en el área verdolaga para mandar el balón al fondo de la red y adelantar a la visita. Con la ventaja mínima (0-1), los dirigidos por Luis Amaranto Perea se fueron al descanso dando la sensación de tener el plan táctico bajo control.

La remontada de Nacional

Sin embargo, para el complemento la balanza se inclinó radicalmente a favor del verde. Nacional adelantó sus líneas, monopolizó la pelota y al minuto 53 encontró la paridad gracias a la pegada y jerarquía de Edwin Cardona.

Con el envión anímico a tope, el cuadro verdolaga no soltó el acelerador y sobre el minuto 73 apareció nuevamente Andrés Sarmiento para poner el 2-1 definitivo, ratificando su romance con las redes y desatando la fiesta en las tribunas.

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El contraste numérico del compromiso evidenció la efectividad y el control que ejerció el líder del campeonato:

Posesión de balón: Atlético Nacional 61% – 39% Independiente Medellín

Remates totales: Atlético Nacional 7 – 10 Independiente Medellín

Disparos a puerta: Atlético Nacional 5 – 5 Independiente Medellín

Con este triunfo en el clásico, Nacional consolida el liderato solitario de la tabla de posiciones con 32 puntos, asegurando virtualmente su tiquete a los cuadrangulares semifinales. El panorama para Independiente Medellín, por el contrario, se torna alarmante: el equipo rojo se estanca en la séptima casilla con 23 unidades y compromete seriamente su permanencia dentro de los ocho a falta de pocas fechas para cerrar la fase regular.

La única nota amarga para la escuadra verdolaga fue la lesión del defensor Néider Parra, una de las piezas más sólidas en la zaga durante el semestre. El zaguero tuvo que ser sustituido de inmediato tras sufrir una molestia en una de sus piernas al quedársele enterrado el guayo en el césped, por lo que el cuerpo técnico de Lucas González queda a la espera del reporte médico oficial para conocer el alcance del daño. Del otro lado, Amaranto Perea se marchó una vez más cuestionado y sin margen de error en un cierre de torneo que no da tregua.