Resumen: Atlético Nacional confirmó la boletería para el clásico paisa del domingo 25 de octubre (6:10 p. m., Atanasio Girardot) por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Los abonados de la tribuna Norte serán reubicados en Oriental por el ingreso de hinchada visitante: su boleta queda cancelada automáticamente y tienen prioridad para elegir nueva silla, sin costo, hasta este jueves a medianoche, en tribunaverde.com y la app Quentro. La venta al público general abre después, con precios desde $48.213 hasta $212.137.

Abonados de Norte tienen hasta esta medianoche para elegir silla: así va la boletería del clásico paisa

La cuenta regresiva para el clásico paisa ya arrancó. Atlético Nacional confirmó la logística de boletería para recibir al Deportivo Independiente Medellín este domingo 25 de octubre, a las 6:10 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II que paralizará a la capital antioqueña.

La noticia más importante es para los abonados de la tribuna Norte. Como la Mesa de Convivencia, Comodidad y Seguridad en el Fútbol de Medellín autorizó el ingreso de hinchada visitante, esa localidad quedará destinada a los seguidores del ‘poderoso’, tal como sucedió en el reciente clásico de Copa BetPlay. Por eso, los hinchas verdolagas que tienen su silla en Norte deberán reubicarse en la tribuna Oriental.

¿Qué deben hacer los abonados de Norte?

El club informó que la boleta original de Norte queda cancelada automáticamente, pero habilitó una opción para que cada abonado elija su nueva ubicación en Oriental sin pagar un peso adicional, pues la entrada está incluida en el abono.

La prioridad para escoger la nueva silla vence este jueves 22 de octubre a medianoche, antes de que se habilite la venta al público general. El trámite se hace en dos pasos:

1. Selección del asiento: ingresar a la plataforma tribunaverde.com, elegir la localidad Oriental y digitar el documento de identidad registrado como abonado. Allí se podrá escoger una de las sillas disponibles de preferencia.

2. Asociación digital: una vez elegida la ubicación, la nueva entrada se debe vincular a la cuenta del hincha en la aplicación Quentro, la plataforma con la que el club gestiona el acceso al estadio.

El club recuerda que tribunaverde.com es su única plataforma oficial de abonos y boletería, por lo que recomienda hacer el trámite directamente allí y no dejarlo para el último momento, pues las mejores ubicaciones de Oriental se agotan primero.

Estos son los precios para el público general

Cuando termine la prioridad de los abonados, se abrirá la venta para el público general con estos valores por localidad (con el cargo por servicio incluido):

Platea: $212.137

Occidental Alta: $139.282

Occidental Baja: $127.497

Oriental Alta: $78.212

Oriental Baja: $71.784

Norte: $48.213

Sur: $48.213

Gramilla (movilidad reducida): $48.213

El reacomodo de tribunas obedece a la decisión de las autoridades de permitir de nuevo las dos hinchadas en el Atanasio, una medida que ya se había aplicado en el duelo copero y que implica ajustes logísticos y de seguridad para ordenar el ingreso de los seguidores de Independiente Medellín en el sector que tradicionalmente ocupa la barra visitante.

Un clásico caliente y con revancha en el aire

El partido llega en un momento especial de la rivalidad. Hace poco más de una semana, Nacional superó 3-2 al DIM en los cuartos de final de la Copa BetPlay, en el mismo escenario, y quedó a un paso de la final del torneo. Ahora el ‘poderoso’ tendrá la oportunidad de tomarse la revancha en Liga, mientras que el verde querrá reafirmar su buen momento frente a su gente.

En la tabla de posiciones, el equipo de Medellín llega tercero con 26 puntos y con un partido menos, en plena pelea por asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Antes del clásico, este jueves recibe a Deportivo Pasto (8:00 p. m.) en el Atanasio, un compromiso clave para seguir en la parte alta. El DIM, por su parte, sale con la urgencia de sumar tres puntos que lo mantengan con vida en la recta final del campeonato.

Se espera, como siempre que se cruzan los dos equipos de la ciudad, un estadio lleno y un ambiente de fiesta en las tribunas, esta vez con las dos barras presentes. Por eso el llamado del club es a hacer los trámites con tiempo y a llegar temprano al estadio el domingo.

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