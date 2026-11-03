Resumen: Resumen: Una persona fue capturada porque al parecer habría ocasionado el incendio registrado en la madrugada de este martes en un inquilinato de la carrera 38 con calle 49A, cerca de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín. El inmueble tenía aproximadamente 12 a 15 habitaciones, que resultaron incendiadas. Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendieron la emergencia desde las 4:45 a.m. y no se registraron heridos.

Capturaron a una persona que al parecer ocasionó el incendio del inquilinato cerca de la Placita de Flórez

Se conocen nuevos detalles del incendio que se registró en la madrugada de este martes 3 de noviembre en la carrera 38 con calle 49A, en inmediaciones de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín: una persona fue capturada, quien al parecer habría ocasionado la emergencia que consumió un inquilinato del sector.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el inmueble afectado funcionaba como un inquilinato con aproximadamente 12 a 15 habitaciones, y todas resultaron incendiadas durante la conflagración, que fue atendida desde las 4:45 de la mañana por los organismos de socorro.

El fuego se propagó por la edificación en plena madrugada, lo que encendió las alarmas entre los vecinos del centro de la ciudad, quienes vieron las llamas salir por el techo y una de las ventanas del segundo piso de la casa.

Tres tripulaciones de Bomberos atendieron la emergencia

Al lugar llegaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que trabajaron durante la madrugada para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a inmuebles vecinos, en un sector con alta densidad de viviendas y locales comerciales.

La emergencia se conoció inicialmente por un video que circula en redes sociales, grabado en medio de la madrugada, en el que se aprecia la magnitud de las llamas en el techo y una ventana del segundo piso de la vivienda, mientras los vecinos observaban la emergencia desde la calle.

Las versiones extraoficiales indican que las llamas alcanzaron a consumir la totalidad de las habitaciones del inquilinato, pues todas resultaron incendiadas, lo que deja graves pérdidas materiales para las familias y personas que vivían en el inmueble.

Un capturado por la emergencia

Según versiones extraoficiales, una persona fue capturada en el marco de la atención de la emergencia, ya que al parecer habría ocasionado el incendio. Por el momento se desconoce su identidad y las circunstancias exactas en las que se habría originado el fuego, aspectos que deberán establecer las autoridades en las investigaciones correspondientes.

Serán esas investigaciones las que determinen cómo se originaron las llamas y, por consiguiente, la situación judicial que enfrentará la persona capturada.

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Sin heridos, pero con graves pérdidas materiales

Pese a la magnitud del fuego y a que el edificio era usado como vivienda colectiva por varias personas, no se registraron heridos, un alivio para los residentes del sector y para quienes transitan a diario por esta zona del centro de Medellín.

Sin embargo, las pérdidas materiales son significativas, pues las personas que habitaban el inquilinato perdieron sus viviendas y sus pertenencias en medio de la emergencia de la madrugada.

Los inquilinatos son edificaciones viejas que se arriendan por habitaciones a diferentes familias o personas, y son muy comunes en los alrededores del centro de Medellín. Por sus condiciones, este tipo de inmuebles suele ser vulnerable a emergencias como incendios, que se propagan con facilidad entre las habitaciones.

¿Qué se sabe hasta el momento del incendio?

La emergencia fue atendida desde las 4:45 de la mañana de este martes.

Ocurrió en la carrera 38 con calle 49A, cerca de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín.

El inmueble funcionaba como inquilinato y tenía aproximadamente entre 12 y 15 habitaciones, todas incendiadas.

Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendieron el caso.

No se registraron heridos.

Una persona fue capturada, porque al parecer habría ocasionado la emergencia.

La Placita de Flórez y sus alrededores concentran una intensa actividad comercial desde tempranas horas de la mañana, por lo que la emergencia generó alarma entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se movilizaban por el sector al amanecer.

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