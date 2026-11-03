Procuraduría formula cargos a Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

Resumen: La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en política cuando fue superintendente de Salud en 2026. El caso se relaciona con una entrevista difundida en TikTok durante la segunda vuelta presidencial. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo; no hay sanción definitiva en este expediente.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, exsuperintendente Nacional de Salud, por su presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La decisión fue anunciada este 3 de noviembre y se refiere a hechos que habrían ocurrido mientras ejercía ese cargo.

El caso tiene como punto de partida una entrevista concedida por Quintero, cuyo video se habría conocido a través de TikTok. Según el Ministerio Público, el entonces funcionario habría expresado su apoyo a un candidato y rechazado de manera explícita al otro en medio de la contienda por la Presidencia.

El anuncio corresponde a una actuación disciplinaria. No se trata de una sanción definitiva ni de una declaración de responsabilidad: el ente de control presentó los cargos y calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de dolo.

La entrevista que está bajo la lupa

De acuerdo con el boletín de la Procuraduría, la conducta investigada habría tenido lugar durante la entrevista y estaría relacionada con las opiniones del entonces superintendente sobre los aspirantes que disputaban la segunda vuelta. El señalamiento se centra en una eventual intervención indebida en la actividad política desde su condición de servidor público.

«Al parecer, manifestó su opinión apoyando un candidato y rechazando expresamente el otro, en el marco de la segunda vuelta presidencial», indicó el organismo al explicar los hechos que dieron origen al pliego de cargos.

A juicio del ente disciplinario, esa actuación pudo representar una presunta vulneración de los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. Esa es la valoración planteada por la Procuraduría dentro del proceso y no una responsabilidad que pueda darse por probada con el anuncio de los cargos.

La entidad identifica a Quintero en su condición de superintendente Nacional de Salud durante 2026. Por tanto, este expediente se refiere a su paso por esa institución y a su presunta intervención en la campaña presidencial de ese año.

Una calificación provisional, no un fallo

La Procuraduría calificó la presunta falta como «gravísima a título de dolo». El carácter provisional de esa calificación forma parte del anuncio del Ministerio Público, que mantiene los señalamientos en el terreno de la investigación disciplinaria.

Con la formulación del pliego de cargos, Quintero podrá presentar sus descargos y solicitar pruebas dentro del proceso, según explicó Blu Radio al informar sobre la decisión. Esa etapa permite que el investigado ejerza su defensa frente a los hechos que le atribuye el órgano de control.

El comunicado divulgado este martes no anuncia una destitución, una inhabilidad ni otra sanción en este expediente. Su contenido se concentra en describir la entrevista investigada, la presunta participación en política y la calificación inicial de la conducta.

Los antecedentes de la investigación

Según la información publicada por Blu Radio, la Procuraduría había ordenado el 22 de junio la apertura de una investigación disciplinaria formal por hechos que habrían ocurrido el 21 de junio de 2026, día de la segunda vuelta presidencial. Ese medio también reportó que la actuación incluía mensajes del entonces funcionario en la red social X relacionados con la contienda electoral.

El nuevo boletín de la Procuraduría, sin embargo, pone el énfasis en la entrevista difundida en TikTok. La formulación de cargos anunciada este 3 de noviembre constituye el desarrollo conocido ahora sobre ese caso, que debe distinguirse de otras actuaciones judiciales o disciplinarias relacionadas con el exalcalde de Medellín.

Quintero, quien también fue alcalde de la capital antioqueña, deberá responder en este expediente por la presunta conducta atribuida a su ejercicio como superintendente de Salud. La determinación de una eventual responsabilidad queda sujeta al trámite disciplinario y al ejercicio del derecho de defensa.

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