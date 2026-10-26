Resumen: Un video que circula en redes sociales muestra a un león macho lanzándose sobre un cuidador durante un show en un zoológico. Según el texto que lo acompaña, una leona y un cuidador veterano intervinieron de inmediato. Minuto30 no pudo confirmar el lugar, la fecha ni el estado del cuidador.

¡Se le fue encima! Video viral muestra a un león atacando a un cuidador en pleno show de un zoológico

Un video que circula con fuerza en redes sociales muestra el momento en que un león macho se abalanza sobre un cuidador durante lo que parece ser un espectáculo en un zoológico. La grabación circula en redes sociales desde este domingo 25 de octubre y una de las publicaciones que la compartieron superaba el millón y medio de visualizaciones.

De acuerdo con el texto que acompaña el clip, el más joven de los cuidadores que entraron al recinto para el show no evitó el contacto visual con el león macho y de ahí surgió la escena que se ve en las imágenes. El texto que acompaña el video agrega que la leona y el cuidador de mayor experiencia intervinieron de inmediato, lo que habría evitado que el episodio terminara en tragedia.

Minuto30 no pudo confirmar de manera independiente en qué zoológico ocurrió, en qué fecha se grabó el video ni cuál fue el estado de salud del cuidador. Tampoco hay, hasta el momento, un comunicado de las autoridades o de la administración del lugar que describa lo sucedido. Por eso la información se presenta tal como circula en redes, sin darla por confirmada.

Imagen: Redes Sociales

Lo que muestran las imágenes

En el video se ve a dos hombres vestidos con camisetas oscuras y pantalones de trabajo dentro de un recinto con rocas y vegetación. Uno de ellos intenta sujetar al animal, que aparece en primer plano, mientras el otro se agacha para ayudar a controlarlo. El movimiento es rápido y las imágenes son borrosas por momentos, lo que dificulta precisar cuánto duró el incidente o si hubo heridas.

Según lo descrito en la publicación original, la leona se acercó y participó en la reacción, un detalle que muchos usuarios comentaron en el hilo de respuestas, donde varios internautas bromearon sobre la situación y otros destacaron la rapidez del cuidador veterano.

Video: circula en redes sociales.

Quien observa el clip con atención nota varios detalles. La escena transcurre de noche o con luz artificial, hay una estructura metálica en primer plano y una pared de piedra al fondo, y los dos hombres visten uniformes parecidos, lo que sugiere que trabajan para el mismo lugar. Nada en las imágenes permite saber en qué país o ciudad ocurrió.

Por qué el contacto visual importa con los felinos

Los especialistas en comportamiento animal suelen advertir que, en muchos felinos grandes, sostener la mirada puede interpretarse como un desafío, sobre todo cuando el animal está tenso o alterado. Aun así, los leones que viven en cautiverio siguen siendo animales salvajes: su reacción depende del contexto, del temperamento de cada individuo y de la confianza que tenga con quienes lo manejan, y puede cambiar en segundos.

Por esa razón, los protocolos de seguridad en zoológicos y centros de exhibición exigen que los cuidadores trabajen en parejas o en equipos, mantengan rutas de salida despejadas y no den la espalda a los animales. Los videos de este tipo reabren cada tanto el debate sobre los espectáculos con fauna silvestre y sobre las medidas que deben tomarse para proteger tanto a las personas como a los animales.

Un video que se volvió tendencia

Las imágenes se compartieron en múltiples cuentas durante las últimas horas, algunas con traducciones y comentarios que no siempre coinciden en los detalles. Esa diferencia es una razón más para tomar con cautela cualquier dato sobre el lugar o la fecha de la grabación mientras no haya una fuente oficial que lo confirme.

Minuto30 seguirá atento a cualquier información verificada que aclare dónde y cuándo ocurrió el incidente.

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