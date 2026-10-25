Resumen: Circula en redes un video de un sacerdote celebrando misa con un casco de construcción y un Cristo asegurado con cadenas, tras dos accidentes reales con cruces en Ecuador y Colombia. Su origen y autenticidad no están confirmados.

2000 años después… no les bastó con crucificarlo, ya hasta lo encadenaron y el cura anda con casco

En las últimas horas circula en redes un video que ha desatado risas, dudas y debate: un sacerdote aparece celebrando una eucaristía con un casco amarillo de construcción puesto, mientras detrás de él, en la pared de lo que parece ser una capilla, se ve un gran Cristo asegurado con gruesas cadenas, como si lo hubieran «amarrado» para que no se fuera a caer.

La escena llega en medio de la conmoción por dos accidentes reales ocurridos en los últimos meses, en los que sendas cruces cayeron sobre sacerdotes durante celebraciones religiosas: uno en Ecuador, con desenlace fatal, y otro en Colombia, que por poco termina en tragedia.

No se sabe en qué lugar fue grabado, quién lo hizo, ni si se trata de una escena montada o incluso de un contenido creado o alterado con herramientas de inteligencia artificial, como sospechan varios usuarios en los comentarios.

Un cura «bien protegido» y un Cristo encadenado

En las imágenes se observa al sacerdote, con los ornamentos verdes propios de la celebración, oficiando la misa desde el altar con el casco puesto, mientras eleva la hostia. Detrás, el Cristo de gran tamaño aparece cruzado por varias cadenas que lo sujetan firmemente a la pared de ladrillo, con ganchos visibles alrededor.

El video acumula miles de reproducciones y los comentarios se dividen: unos lo toman con humor («pensé que también le iba a caer la cruz encima»), otros lo ven como una crítica o una burla («tanto temor le tienen los sacerdotes a Jesús») y no faltan los que dudan de que sea real: «sea IA o no el video», escribió un usuario, mientras otro reclamó: «qué falta de respeto, así sea IA».

Hasta el momento ningún medio ha podido establecer el origen del material: se desconoce el templo, el país y la identidad del celebrante, y tampoco hay confirmación de que alguna iglesia haya adoptado realmente una medida semejante.

Los dos accidentes reales detrás del video

El video apareció en un contexto muy particular: dos hechos sí comprobados que involucran la caída de cruces sobre sacerdotes en plena celebración.

El más trágico ocurrió el sábado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador. El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años, murió después de que un crucifijo de madera de gran tamaño se desprendiera de la pared del altar y le cayera encima mientras celebraba la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El momento quedó registrado, pues la misa se transmitía en vivo por redes sociales. La Arquidiócesis confirmó el deceso y sus restos fueron trasladados a Cuenca, su ciudad natal.

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El otro caso involucró al sacerdote colombiano Óscar Echeverri: el 28 de abril, durante una ceremonia, intentó sujetar una cruz para bendecirla y la estructura se desprendió de repente, golpeándolo directamente en la cabeza. A pesar de lo aparatoso del momento, captado también en video, el religioso sobrevivió con lesiones leves.

¿Precaución, humor o inteligencia artificial?

Tras esos dos accidentes, en redes sociales empezaron a circular memes y videos sobre la «seguridad» de las imágenes religiosas en los templos. El clip del cura con casco y el Cristo encadenado se inscribe en esa ola: muchos usuarios lo presentan como una respuesta irónica a lo ocurrido, aunque otros aseguran que podría tratarse de una escena montada o generada con inteligencia artificial.

Los especialistas recuerdan que las cruces y las estatuas de los templos pueden pesar mucho más de lo que aparentan, y que su seguridad depende de sistemas de montaje adecuados y de inspecciones periódicas de soportes y anclajes. Las cadenas pueden servir como una sujeción adicional cuando están bien diseñadas e instaladas, pero no reemplazan el sistema de montaje principal; y un casco, desde luego, no sustituye las medidas que evitan que una estructura se desprenda.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y comentarios en distintas plataformas. Lo único claro hasta ahora es que su origen y autenticidad no han sido confirmados, por lo que la escena debe tomarse con la debida reserva.

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