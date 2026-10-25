Esperando a unos dueños que nunca iban a volver: Lo abandonaron hasta con su camita

Resumen: Un perrito abandonado en un parque con su camita y su tarro de agua fue rescatado, bañado y adoptado. El video de su historia, con final feliz, conmueve las redes. Sentado bajo un árbol, sobre una manta azul, quieto, con su cama y su tarro de agua al lado, esperando. Esperando a unos dueños que nunca iban a volver

Hay abandonos que no se explican. Un video que circula en redes sociales ha partido el corazón de miles de personas en las últimas horas: un perrito fue dejado en un parque con lo único que tenía en el mundo, su camita, una cobija y su tarro de agua, como si con esas pocas pertenencias alcanzara para pedirle perdón por dejarlo solo.

La escena, grabada al parecer en un parque de Estados Unidos, duele desde el primer segundo. El pequeño, un shih tzu de pelaje claro, aparece sentado bajo un árbol, sobre una manta azul, quieto, con su cama y su tarro de agua al lado, esperando. Esperando a unos dueños que nunca iban a volver. Un hombre que pasaba por el lugar se le acerca despacio, agachado, con cuidado, como quien se acerca a algo frágil que no quiere quebrar.

El texto que acompaña el video, escrito como si fuera el propio perrito quien lo contara, ha hecho llorar a miles. En sus palabras, lo dejaron con su camita y su tarro de agua, en un lugar donde la gente tira lo que ya no quiere: «Me quedé ahí, esperando a que volvieran… y no volvieron. Era demasiado chiquito para arreglármelas solo».

Pero esta historia, que empieza con tanta tristeza, encontró a alguien en el camino. «Hasta que alguien que pasaba repartiendo comida me vio. Me bañó, me sacó la mugre de encima, me puso en una balanza. Hoy tengo correa, mimos y una persona que sí vuelve», sigue el relato que acompaña las imágenes, y que ya resume uno de los finales más bonitos que se han visto en redes en las últimas semanas.

Porque el video muestra ese reencuentro con la vida. El perrito aparece después en una tina, entre espuma, mientras una mujer lo baña con una paciencia infinita, como si quisiera quitarle de encima no solo la mugre, sino también el abandono. Lo secan, lo consienten, lo cuidan.

Después se le ve sobre una mesa de peluquería canina, tranquilo, mientras le acercan premios para que no tenga miedo. En otro momento lo ponen sobre una balanza para revisar su peso y su salud. Cada escena es lo contrario de lo que vivió en ese parque: aquí hay manos que sí se quedan.

Y entonces llega la parte que más ha emocionado a quienes lo ven. El perrito, ya en su nuevo hogar, corre y juega sobre un tapete con dos gran daneses, perros enormes, de unos 45 kilos según se cuenta en el mismo video, que lo tratan con una delicadeza que parece imposible para su tamaño. Le hacen compañía, juegan con él con cuidado, lo cuidan. El más pequeño de la casa, protegido por los más grandes.

La última escena es para guardarla: el perrito acostado sobre el pasto, limpio, peinado, con un collar azul nuevo, mirando a la cámara con esos ojitos que ya no esperan a quien no vuelve, porque ahora tiene alguien que sí lo hace.

El video, publicado el pasado viernes 24 de octubre, acumula cerca de 100.000 reproducciones, más de 8.000 «me gusta» y cientos de comentarios. La mayoría va en dos sentidos: la rabia por el abandono y el agradecimiento infinito con quien se detuvo.

«No se debe adoptar si no se tiene la capacidad de amar. Gracias al señor que lo rescató, Dios lo bendiga», escribió un usuario. «No entiendo cómo pueden desprenderse de esos seres tan maravillosos», comentó otra persona, mientras una usuaria más calificó de «bendecida» a la mujer que ayudó a rescatar al indefenso animal.

El abandono de perros y gatos es una herida que se repite en muchas ciudades, sobre todo cuando los animales enferman, envejecen o cuando sus dueños se mudan y deciden no llevarlos. Las organizaciones de protección animal lo repiten una y otra vez: abandonar a una mascota es un acto de crueldad y siempre hay alternativas, como los refugios o las fundaciones que les buscan un hogar.

Este perrito esperó con su camita y su tarro de agua a quienes no volvieron, y encontró a alguien que sí. Su historia vuelve a encender el llamado a la adopción responsable: llevar un animal a casa es un compromiso de por vida, no un objeto del que uno pueda deshacerse cuando ya no lo quiere.

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