Resumen: Un hombre vestido como «El Chavo del 8» fue grabado bebiendo licor dentro de un bus de TransMilenio, en Bogotá, y lanzando una botella por la ventana. El video, difundido el 26 de octubre, generó críticas y pidió medidas contra el consumo de alcohol y el lanzamiento de objetos desde los buses.

¡Se le chispoteó! «El Chavo del 8» bebe licor y lanza una botella desde un bus de TransMilenio

Un hombre con un atuendo que recuerda a «El Chavo del 8» se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video lo mostrara bebiendo licor dentro de un bus de TransMilenio, en Bogotá, y lanzando después una botella por una de las ventanas del vehículo.

Las imágenes empezaron a circular el pasado 26 de octubre y en pocas horas acumularon reacciones, burlas y, sobre todo, críticas de usuarios que se preguntan cómo es posible que ocurran escenas así dentro del sistema de transporte masivo de la capital.

🇨🇴 "El Chavo" bebiendo licor y botando basura por una ventana de un bus de @TransMilenio. 🚨🤔😯 pic.twitter.com/nqGeO4xiJJ — NotiCancha (@porqueTcol) October 27, 2026

Gorra, camiseta a rayas y tirantes

En el video se ve al pasajero sentado en una de las sillas rojas del articulado, con gorra, una camiseta a rayas y unos tirantes que, a simple vista, evocan al famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito». De ahí viene el apodo con el que se difundió la grabación en las redes.

Durante el recorrido, el hombre sostiene un recipiente y toma varios sorbos. En otra parte de la grabación aparece con el brazo levantado y la cabeza hacia atrás, terminando el contenido. Al final, según se aprecia en las imágenes que circulan, arroja la botella hacia el exterior del bus a través de una ventana.

Hasta el momento no se conoce la identidad del pasajero ni se ha informado de alguna medida en su contra por parte de las autoridades o de la empresa operadora.

Las críticas: «basta de alcahuetería»

La publicación original estuvo acompañada de un mensaje que comparaba lo ocurrido con una escena de la serie mexicana, y de allí se desprendieron decenas de comentarios. Muchos usuarios mezclaron el humor con la molestia: algunos echaron mano de las frases más conocidas del programa para ironizar sobre el orden en el sistema, mientras otros hablaron de «caos» y de falta de respeto hacia quienes usan TransMilenio todos los días para ir a trabajar o a estudiar.

Varios internautas fueron más allá de la burla y le pidieron a la administración del sistema que tome medidas frente al consumo de alcohol en los buses y las estaciones, así como ante el lanzamiento de objetos desde los vehículos, una conducta que puede poner en riesgo a peatones, ciclistas y conductores que se encuentren cerca de la vía.

Lo que dicen las normas

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla sanciones por consumir bebidas alcohólicas en espacios y vehículos de transporte público, y también por arrojar basura o elementos desde un vehículo en movimiento. Las multas, conocidas como comparendos, dependen del tipo de infracción y pueden aplicarse cuando hay presencia de la Policía o cuando la conducta queda plenamente identificada.

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Más allá del caso puntual, el episodio reabre la discusión sobre la convivencia dentro de TransMilenio, un sistema que movilizan millones de personas cada semana y en el que con frecuencia se hacen virales situaciones insólitas: desde pasajeros que intentan subir objetos voluminosos hasta jóvenes comiendo dentro de los articulados.

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Un sistema bajo la lupa

Lo ocurrido con «El Chavo» se suma a otros videos recientes grabados por usuarios dentro de TransMilenio que han generado debate sobre el comportamiento de algunos pasajeros y sobre la capacidad de control del sistema. Cada vez que uno de estos registros se vuelve viral, las preguntas se repiten: quién debe vigilar que se cumplan las reglas dentro de los buses, qué tan efectivas son las sanciones y qué se puede hacer para que los usuarios cuiden un servicio que es de todos.

Por ahora, la grabación sigue circulando y los comentarios continúan, entre quienes se rieron del parecido con el personaje y quienes insisten en que no hay gracia en beber licor y botar basura desde un bus en marcha. Lo cierto es que, entre chistes y reclamos, el video volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que los pasajeros respeten las normas básicas de convivencia.

Mientras no haya un pronunciamiento oficial, el caso queda como una de las historias más comentadas de la jornada en redes sociales, con el Chavo bogotano como protagonista involuntario y con TransMilenio, una vez más, en el centro de la conversación.

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Fotos: Captura de video