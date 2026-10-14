Aíslan vagón de TransMilenio por maleta abandonada en estación Universidades

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Resumen: Una maleta abandonada obligó a aislar temporalmente un vagón de TransMilenio en la estación Universidades, en Bogotá. La Policía inspeccionó el elemento y descartó que fuera un explosivo.

La alerta por una maleta abandonada en TransMilenio llevó al aislamiento temporal del vagón B de la estación Universidades, en Bogotá, durante la mañana de este miércoles 14 de octubre.

La situación activó un protocolo de verificación por parte de las autoridades para establecer qué contenía el elemento y descartar posibles riesgos para los usuarios.

De acuerdo con el reporte divulgado por el sistema de transporte hacia las 8:00 a.m., el área permaneció restringida mientras se adelantaban las revisiones correspondientes. Sin embargo, la estación continuó prestando servicio con normalidad a través del vagón que se encontraba habilitado.

Unidades de la Policía llegaron al lugar para realizar una inspección inicial del objeto, que habría sido dejado por un pasajero en inmediaciones de la estación. Tras la revisión, los uniformados descartaron que se tratara de un explosivo y establecieron que el elemento correspondía a una lonchera abandonada.

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Una vez terminada la inspección, las autoridades determinaron que no se trataba de un artefacto explosivo. La situación generó una restricción temporal en uno de los espacios de la estación, mientras se cumplían los procedimientos de seguridad.

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TransMilenio indicó que informaría oportunamente sobre la reapertura del vagón aislado, una vez concluyeran las verificaciones y las autoridades autorizaran el ingreso.

La recomendación para los pasajeros es mantenerse atentos a los canales oficiales del sistema ante cualquier novedad que pueda afectar sus desplazamientos.

La situación se presentó en una jornada en la que estaban previstas movilizaciones en diferentes puntos de Bogotá, convocadas por organizaciones sindicales y sectores universitarios.

Entre los lugares de concentración anunciados se encontraba el Parque Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 26, desde donde se tenía previsto un desplazamiento hacia la Plaza de Bolívar a partir de las 10:00 a.m. También se contemplaba una movilización del sector universitario desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, con destino al mismo punto.

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