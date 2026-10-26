Mujer armó un escándalo en TransMilenio porque no la dejaron subir una lavadora

Resumen: Una mujer se volvió viral tras discutir con guardas de TransMilenio en la estación Comuneros, en Bogotá, que no la dejaron ingresar con una lavadora portátil. El manual del sistema limita el equipaje a 60 cm por cara y restringe objetos voluminosos.

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras armar un reclamo en una estación de TransMilenio, en Bogotá, porque el personal de seguridad no la dejó entrar al sistema con una lavadora portátil. El episodio quedó grabado en video y desató un debate entre quienes defienden la norma y quienes creen que la medida fue exagerada.

El caso ocurrió en la estación Comuneros, en el sur de la capital. Allí, la usuaria sacó su celular y empezó a grabar mientras discutía con las funcionarias encargadas del control de acceso, que le impidieron pasar con el electrodoméstico.

«Es una lavadorita, no una nevera»

En las imágenes se escucha a la mujer asegurar que no entendía el problema. Según ella, no se trataba de una mudanza ni de un objeto de gran tamaño. «Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Dijeran que fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita», dijo mientras grababa.

La ciudadana también cuestionó que en otros medios de transporte sí le permitan movilizar este tipo de objetos. «No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio», reclamó. Además, afirmó que le parecía injusto que le hablaran de sanciones por intentar ingresar con el aparato.

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Las advertencias de comparendo

Durante la grabación, la mujer contó que las funcionarias le advirtieron que podía recibir un comparendo si insistía en subir la lavadora. Ese punto fue el que más molestia le generó. «Nos van a poner un comparendo simplemente porque vamos a pasar una lavadora», afirmó. También se quejó de que, según ella, la situación se manejó como si fuera un hecho delictivo: «Amenazando con Policía como si uno estuviera robando o matando».

Hasta ahora, TransMilenio no se ha pronunciado de forma específica sobre este caso. Lo que sí hay son reglas claras que el sistema ha publicado para quienes lo usan.

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¿Qué dicen las normas del sistema?

El Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio establece que el equipaje y los paquetes de mano no deben superar los 60 centímetros por ninguna de sus caras. Además, se restringe el ingreso de elementos que, por su volumen, forma o peso, obstaculicen los pasillos, las puertas de los buses o las zonas de circulación de las estaciones.

En la práctica, esto cobija objetos como muebles, electrodomésticos, trasteos y cargas voluminosas. La idea es evitar golpes o lesiones a otros pasajeros y no complicar una evacuación en caso de emergencia, sobre todo en horas de alta demanda, cuando las estaciones y los articulados van llenos.

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Un video que divide opiniones

La grabación comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó posturas opuestas. Algunos usuarios respaldaron a las funcionarias y señalaron que los buses de TransMilenio no están hechos para transportar electrodomésticos, por pequeños que sean. Para ellos, permitir una excepción podría abrir la puerta a que otros pasajeros intenten subir objetos cada vez más grandes.

Otros, en cambio, consideraron que la lavadora era de tamaño reducido y que el personal pudo buscar una alternativa para permitir el traslado, por ejemplo, en horarios de menor afluencia. En redes también hubo quienes aprovecharon para criticar otras situaciones que se viven a diario en el sistema, como los hurtos, las largas filas, los empujones y los colados.

El desenlace de la historia

Al final, la lavadora se quedó por fuera del articulado. No se conoce si la mujer terminó recibiendo algún comparendo ni cómo logró llevar el electrodoméstico a su destino. El video sigue sumando reproducciones y comentarios, y se suma a la lista de situaciones virales que suelen registrarse dentro del transporte masivo de la capital.

El caso deja una duda que se repite entre los usuarios: qué se considera una carga «voluminosa» y hasta dónde llega la flexibilidad del personal en las estaciones. Mientras TransMilenio no aclare qué pasó en Comuneros, la discusión seguirá abierta en redes.