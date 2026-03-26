Resumen: Un hombre de 24 años fue capturado en Barrios Unidos luego de robar un celular e intentar huir. Durante el procedimiento, las autoridades descubrieron que usaba una identidad falsa y tenía una orden de captura vigente por homicidio, por lo que fue enviado a la cárcel.

Cae en Barrios Unidos motoladrón que tenía orden de captura por homicidio

Un operativo de patrullaje en el noroccidente de Bogotá permitió la captura de un hombre señalado de cometer un hurto en vía pública y que, además, era requerido por la justicia por un delito más grave.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, tras la alerta oportuna de la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, uniformados de la Policía acudieron al lugar luego de recibir un llamado que advertía sobre un robo. Al llegar, encontraron a dos hombres en medio de un forcejeo.

Durante la intervención, los agentes identificaron que uno de ellos portaba un arma cortopunzante, por lo que procedieron a controlar la situación e incautar el elemento.

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En el registro realizado al sospechoso, las autoridades hallaron un teléfono celular que, según la víctima, había sido hurtado minutos antes. El afectado manifestó que fue intimidado y lesionado cuando intentó evitar el robo de su equipo, cuyo valor fue estimado en cuatro millones de pesos.

Intentó engañar a las autoridades

Durante el procedimiento, el capturado intentó evadir su responsabilidad proporcionando un documento de identidad que no correspondía a su verdadera información. Sin embargo, tras la verificación en las bases de datos oficiales, se estableció que se trataba de un hombre de 24 años que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

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¡Cayó este criminal de 24 años, quien tenía orden de captura por homicidio! El sujeto acababa de hurtarle el celular a un ciudadano en La Castellana e intentaba escapar cuando llegó la @PoliciaBogota. Al solicitarle la identificación, presentó un documento falso, pero ninguna… pic.twitter.com/FRWsZUd7FN — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 26, 2026

Con esta información, el caso fue dejado a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, un juez con función de control de garantías legalizó la captura y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para reaccionar de manera oportuna ante este tipo de hechos delictivos e insistieron en el uso de la línea de emergencias 123 como canal clave para reportar situaciones que afecten la seguridad en la ciudad.