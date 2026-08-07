Resumen: Daneidy Barrera, 'Epa Colombia', fue trasladada a la cárcel de Ibagué este 7 de agosto. Conoce los escándalos y razones legales detrás de esta decisión.

¡Se le acabó el trato VIP! «Epa Colombia» es trasladada a la cárcel de Ibagué tras escándalos por procedimientos estéticos

Minuto30.com .- En medio de una jornada marcada por el cambio de mando presidencial y el fin del gobierno de Gustavo Petro, una noticia sacudió el panorama judicial y del entretenimiento en Colombia. Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la Estación de Carabineros en Bogotá hacia el complejo penitenciario y carcelario de Ibagué (Picaleña), donde deberá continuar purgando su condena.

La creadora de contenido y empresaria cumple una sentencia dictada por la justicia colombiana por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, hechos derivados de los actos vandálicos contra el sistema TransMilenio durante las protestas sociales de años anteriores.

Escándalos de belleza tras las rejas

El traslado de Barrera no es un simple procedimiento administrativo; se da en medio de una ola de fuertes cuestionamientos por las presuntas comodidades y el «trato VIP» que recibía en la capital del país.

Durante su permanencia en la Estación de Carabineros, la influenciadora protagonizó múltiples polémicas que llegaron a oídos de las autoridades disciplinarias. El detonante principal fue la revelación de informes que evidenciaban la realización de procedimientos estéticos de manera irregular al interior del centro de reclusión.

El escándalo cobró mayor fuerza en los últimos días luego de que su abogada, Wendy Herrera, compartiera una fotografía reciente de la empresaria. En la imagen, Epa Colombia lucía una apariencia física notoriamente diferente, lo que encendió las alarmas de la opinión pública y de los entes de control sobre las graves fallas de seguridad y las concesiones indebidas que se estaban permitiendo en su lugar de detención.

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El argumento jurídico detrás del traslado

Más allá del clamor público por los escándalos estéticos, la decisión de reubicar a Daneidy Barrera se sostiene en un argumento jurídico irrefutable que las autoridades finalmente decidieron hacer cumplir, coincidiendo con las últimas horas de la administración saliente.

La Estación de Carabineros de Bogotá es una instalación acondicionada específicamente para albergar a funcionarios públicos privados de la libertad que requieren medidas especiales de seguridad por la naturaleza de sus antiguos cargos. Daneidy Barrera, al ser una ciudadana civil y creadora de contenido, no cumple con esta condición ni ostenta fuero alguno que justifique su permanencia en dicho lugar transitorio y privilegiado.

Un nuevo escenario en Ibagué

Con su llegada a la cárcel de Ibagué, Epa Colombia se enfrentará a la realidad del sistema penitenciario ordinario del país. Atrás quedan los espacios acondicionados y las presuntas facilidades para recibir personal externo. En el complejo del Tolima, deberá someterse a los rigurosos reglamentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aplicables a cualquier reclusa.

Este traslado envía un mensaje claro en un día de profundos cambios políticos e institucionales en Colombia: la exigencia de igualdad frente a la ley y la cero tolerancia ante los privilegios irregulares en los centros de reclusión. La situación de la empresaria seguirá bajo la lupa, mientras purga la condena que le fue impuesta por los severos daños al patrimonio público de los bogotanos.

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