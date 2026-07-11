Procedimiento estético en prisión agrava líos de Epa Colombia: salen a la luz 12 reportes disciplinarios

Resumen: Epa Colombia vuelve a ser noticia tras conocerse 12 reportes internos que documentarían presuntas irregularidades y comportamientos ocurridos durante su reclusión en la Escuela de Carabineros.

Epa Colombia volvió a ser tema de discusión luego de que se conocieran una serie de informes internos que, presuntamente, documentan varios incidentes ocurridos durante su permanencia en la Escuela de Carabineros, en Bogotá, donde cumple una condena.

Entre los reportes figura un supuesto procedimiento estético realizado dentro del centro de reclusión, además de otros comportamientos que habrían sido puestos en conocimiento del Inpec.

Según información revelada por la revista SEMANA, uno de los informes fue remitido por una oficial de la Policía al director del Inpec.

En el documento se señala que, durante una inspección realizada el 2 de junio de 2026, la uniformada habría observado inflamación en los labios y hematomas en el rostro de Epa Colombia.

Aunque la influenciadora manifestó que no se había practicado ningún procedimiento, una compañera de habitación aseguró que, presuntamente, un visitante le habría aplicado sustancias de relleno en diferentes partes del cuerpo durante una visita.

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Posteriormente, en una inspección adelantada en la habitación, las autoridades habrían encontrado jeringas, agujas, anestésicos, ácido hialurónico y otros insumos médicos. De acuerdo con el medio citado, estos elementos quedaron relacionados dentro de los reportes oficiales remitidos al Inpec para su evaluación.

Los documentos también hacen referencia a otros hechos que, presuntamente, involucran a Epa Colombia, entre ellos el hallazgo de teléfonos celulares, intentos de ingresar elementos prohibidos ocultos en alimentos, discusiones con otras internas, supuestas amenazas e insultos contra miembros de la Policía encargados de la custodia y el incumplimiento de normas internas del centro de reclusión.

Según SEMANA, la acumulación de estos reportes podría ser analizada por el Inpec para determinar si la empresaria continúa en la Escuela de Carabineros o si procede un eventual traslado nuevamente a la cárcel El Buen Pastor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre una decisión frente a su permanencia en ese lugar.

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