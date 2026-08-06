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    Fotos

    ¿Qué pasó con ‘Epa Colombia’? Su nueva imagen desató una ola de comentarios

    Una nueva fotografía de Epa Colombia volvió a encender las redes sociales. Su apariencia desató cientos de comentarios.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Procedimiento estético en prisión agrava líos de Epa Colombia: salen a la luz 12 reportes disciplinarios
    Foto de archivo.
    ¿Qué pasó con ‘Epa Colombia’? Su nueva imagen desató una ola de comentarios

    Resumen: Una nueva fotografía de Epa Colombia generó cientos de comentarios por un aparente cambio en su rostro mientras continúa cumpliendo su condena en Bogotá.

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    La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a ser tendencia luego de que una fotografía compartida en redes sociales despertara todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

    La imagen, publicada por su nueva abogada, hizo que varios usuarios comentaran sobre un aparente cambio en su rostro, aunque hasta el momento no existe confirmación de que se haya sometido a algún procedimiento estético.

    La publicación rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales, donde algunos internautas aseguraron notar diferencias en sus facciones, mientras que otros plantearon la posibilidad de que la fotografía hubiera sido editada con filtros o herramientas de inteligencia artificial.

    La fotografía de ‘Epa Colombia’ fue compartida por su nueva defensora

    La imagen fue divulgada por la abogada penalista Wendy Herrera, quien recientemente asumió la representación jurídica de Daneidy Barrera.

    Posteriormente, la fotografía también fue compartida por su pareja sentimental, Karol Samantha, quien únicamente publicó un emoji y no entregó explicaciones sobre el origen de la imagen ni sobre los comentarios que comenzaron a surgir.

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    Aunque las especulaciones no tardaron en multiplicarse, hasta ahora no se conoce información oficial que confirme un cambio físico o algún tratamiento estético realizado durante el tiempo que la creadora de contenido ha permanecido privada de la libertad.

    Durante los últimos meses, la influenciadora cambió de defensa jurídica. Su anterior abogado presentó varios recursos con el propósito de modificar las condiciones de la condena, argumentando, entre otros aspectos, su condición de madre lactante al momento de la captura. Sin embargo, la mayoría de esas solicitudes fueron negadas por las autoridades judiciales.

    Ahora, con una nueva representante legal, se espera que sean evaluadas otras alternativas jurídicas mientras Daneidy Barrera continúa cumpliendo la pena impuesta por la justicia colombiana.

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