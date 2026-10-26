Resumen: Un integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta relató que se bajó en El Carmen de Bolívar antes del accidente. Según lo que supo por el mánager, quien conducía se habría dormido. La hipótesis no está confirmada.

¿Se habría dormido al volante? Músico de Kbeto Zuleta relata lo que supo del accidente del bus

Un integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta que se bajó del bus antes del accidente entregó una versión sobre lo que habría ocurrido en el puente Ariguaní, en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Según su relato, algunos músicos descendieron en El Carmen de Bolívar para seguir hacia Barranquilla, mientras sus compañeros continuaron rumbo a Valledupar.

El testimonio que circula en redes añade una hipótesis a la emergencia registrada este lunes 26 de octubre: la persona que iba al volante se habría quedado dormida. Sin embargo, el músico no estaba dentro del vehículo cuando cayó al río y explicó que recibió información del mánager de la agrupación. Por eso, su versión no equivale a una conclusión sobre las causas del siniestro.

Los músicos que se bajaron en El Carmen de Bolívar

Norberto Rodríguez, identificado como integrante de la agrupación en el testimonio difundido, contó que venían de tocar en Sincelejo. Explicó que algunos de sus compañeros viven en Barranquilla y acostumbran separarse del resto del grupo durante el recorrido para regresar a esa ciudad.

En esta ocasión, la parada se produjo en El Carmen de Bolívar. Quienes continuaron en el bus siguieron su viaje hacia Valledupar, pero el trayecto terminó en la caída del vehículo desde el puente sobre el río Ariguaní. El músico expresó su tristeza por lo que les sucedió a sus compañeros después de haberse despedido de ellos.

Ese detalle permite diferenciar su condición de la de quienes sobrevivieron dentro del automotor: su relato sobre la salida y la parada corresponde al tramo que compartió con la agrupación; lo ocurrido después lo conoció por terceros. No aseguró haber presenciado la maniobra previa a la caída.

La versión de que quien conducía se habría dormido

En el relato conocido tras la emergencia, el integrante mencionó que el auxiliar del bus habría quedado a cargo de la conducción y que, al parecer, se durmió. La información divulgada sobre su conversación con el mánager apunta a esa posibilidad, pero no establece una causa comprobada del accidente.

La distinción es importante: por ahora se trata de una versión comunicada desde el entorno de la agrupación. No permite dar por demostrado quién conducía en ese momento ni reemplaza las verificaciones que deben establecer cómo el vehículo perdió el control y terminó bajo el puente.

La nueva declaración se suma a los primeros reportes del siniestro, que describieron un choque contra la baranda de la estructura y la posterior caída del bus al río. Las imágenes conocidas muestran los daños del vehículo y la emergencia en el sector, pero por sí solas no explican qué sucedió antes del impacto.

Una emergencia con muertos y heridos

El balance preliminar divulgado por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, fue de dos personas fallecidas y alrededor de veinte heridas. Los lesionados fueron llevados a centros asistenciales del municipio y varios requerían atención de mayor complejidad, según los reportes iniciales de la emergencia.

Minuto30 ya había informado sobre ocho integrantes internados en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Ese listado corresponde a pacientes atendidos en una institución y no debe confundirse con el total de personas lesionadas que se mencionó en las primeras horas.

La nueva versión del músico aporta el recorrido que compartió con sus compañeros y el momento en que se separó de ellos. La hipótesis de un posible sueño al volante permanece atribuida a ese relato, mientras se esclarecen las circunstancias del accidente que golpeó a la agrupación vallenata.

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