Resumen: La Fiscalía judicializó en Cali a una mujer de 54 años señalada de apoderarse de cerca de $180 millones de diez empresas. Habría usado empleos contables para obtener claves y tokens bancarios. Aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Se ganaba su confianza y luego vaciaba las cuentas! Judicializan a mujer por robos de $180 millones en Cali

Una mujer de 54 años fue judicializada en Cali por su presunta responsabilidad en una serie de hurtos que habrían afectado a pequeñas y medianas empresas de la ciudad y que sumarían cerca de $180 millones. Según la investigación de la Fiscalía, la mujer aplicaba a empleos en las áreas financieras y contables, se ganaba la confianza de sus jefes y luego se apoderaba de las claves, los tokens y las contraseñas dinámicas de las cuentas bancarias de las compañías.

Con ese acceso, habría realizado transferencias no autorizadas hacia cuentas personales. De acuerdo con el ente investigador, ese era el patrón delictivo que se logró identificar tras el análisis de varios casos ocurridos en diez empresas de la capital del Valle del Cauca.

Los hechos investigados

Los hechos se habrían presentado entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026, un periodo de más de dos años y medio durante el cual la mujer habría conseguido vincularse laboralmente a distintas empresas. Una vez dentro, aprovechaba el acceso a información privilegiada y a las herramientas de manejo de dinero para mover recursos sin el consentimiento de sus empleadores.

Las transferencias no habrían sido la única modalidad. La investigación también apunta a que se habría apropiado de dinero en efectivo proveniente de la actividad comercial de las compañías donde prestaba sus servicios, recursos que tenía la responsabilidad de custodiar y administrar.

Para reconstruir lo ocurrido, expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cali analizaron la información financiera y lograron asociar nueve episodios en los que estaría involucrada.

El caso de la plaza de mercado

Uno de los casos documentados ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando la mujer se desempeñaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado de Cali. En ese cargo debía recibir y custodiar las cuotas de administración que pagaban los comerciantes.

Según los elementos materiales probatorios recopilados, habría guardado más de $38 millones correspondientes a esos pagos en una bolsa, que luego introdujo en su bolso personal antes de abandonar el lugar sin entregar el dinero que tenía a su cargo.

Cargos y medida de aseguramiento

Un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali le imputó los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. Durante la audiencia de imputación, la mujer aceptó los cargos.

Además, un juez de control de garantías ordenó que cumpla medida de aseguramiento en centro carcelario. La orden de captura fue materializada en Cali por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

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Otro de los datos conocidos en el caso es que la mujer registra 28 condenas por conductas similares, según la información entregada por la Fiscalía.

Una modalidad basada en la confianza

Según la Fiscalía, el patrón delictivo consistía en aplicar a empleos en las direcciones financieras y contables de las empresas, ganarse la confianza de sus jefes y, posteriormente, apoderarse de las claves, los tokens y las contraseñas dinámicas de las cuentas de las compañías para realizar transferencias a cuentas personales. Las afectadas fueron pequeñas y medianas empresas de Cali.

Con el análisis contable del CTI se estableció que las pérdidas, sumadas, rondan los $180 millones.

Aunque los hechos investigados comprenden diez empresas de la ciudad, el análisis del CTI permitió asociar nueve episodios concretos a la mujer, entre transferencias electrónicas sin consentimiento y apropiación de dinero en efectivo que tenía bajo su custodia. En total, las pérdidas rondarían los $180 millones, según la información dada a conocer por la Fiscalía este miércoles.

Como en todo proceso penal, la responsabilidad de la mujer se definirá con las decisiones que tome la justicia.

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