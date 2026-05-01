Resumen: Un hombre conocido como 'Juanse' fue capturado en Cali por su presunta participación en una serie de hurtos informáticos cometidos en varias ciudades del país, entre ellas Manizales, donde habría afectado a una víctima con el “cambiazo de tarjeta” y el uso de técnicas como phishing. Según las autoridades, el procesado tendría antecedentes por delitos similares y ya fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¡Le seguían la pista! Capturan en Cali a ‘Juanse’, señalado por millonarios hurtos informáticos en varias ciudades

En un operativo conjunto entre unidades de investigación judicial y la Fiscalía, fue capturado en la ciudad de Cali un hombre conocido con el alias de ‘Juanse’, señalado de estar involucrado en una serie de hurtos informáticos que habrían afectado a víctimas en distintas regiones del país, entre ellas la ciudad de Manizales.

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió ubicar al sospechoso tras rastrear su actividad delictiva, la cual estaría relacionada con hechos ocurridos el 25 de julio de 2025 en la avenida Santander de Manizales.

En ese caso específico, una víctima habría sido engañada mediante la modalidad conocida como “cambiazo de tarjeta”, lo que derivó en la pérdida de aproximadamente 6 millones 500 mil pesos.

Modus operandi y fraudes digitales en varias ciudades

Las autoridades señalaron que este no habría sido un hecho aislado, ya que el capturado presuntamente utilizaba diferentes métodos para cometer fraudes digitales.

Entre ellos se mencionan técnicas de engaño como el phishing, con las que lograba obtener información confidencial de sus víctimas, especialmente claves de acceso a cuentas bancarias y plataformas financieras.

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Con estos datos, el implicado habría realizado transacciones no autorizadas, afectando directamente el patrimonio de varios usuarios. Según los reportes de la investigación, estas conductas se habrían repetido en diferentes ciudades del país, lo que sugiere un patrón de comportamiento delictivo sostenido.

Antecedentes y medida de aseguramiento

Alias ‘Juanse’, de 32 años, ya registraba antecedentes por delitos informáticos, con al menos seis anotaciones judiciales relacionadas con conductas similares. Las autoridades indicaron que estos antecedentes fueron tenidos en cuenta dentro del proceso de judicialización.

Tras su captura en Cali, el caso fue presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones en el uso de servicios bancarios digitales, evitar compartir información sensible y desconfiar de enlaces o solicitudes sospechosas que puedan facilitar el acceso a cuentas personales.