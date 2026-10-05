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Resumen: La Fiscalía judicializó a 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La 30’, investigados por actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, homicidios selectivos y hurtos en Cali. Según la investigación, la estructura tendría presencia en los barrios Brisas de Mayo y Pueblo Joven y estaría relacionada con tres homicidios y dos hurtos ocurridos durante este año. Los procesados fueron capturados el 23 de septiembre en un operativo del CTI y la Sijín, en el que se incautaron más de $14 millones, estupefacientes y celulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Golpe a ‘La 30’ en Cali! Judicializan a 16 señalados de tráfico de drogas, homicidios y hurtos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La 30’, investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, homicidios selectivos y hurtos en Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, la estructura tendría presencia en los barrios Brisas de Mayo y Pueblo Joven, donde presuntamente se dedicaba a la comercialización de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. A algunos de sus integrantes también se les atribuyen tres homicidios y dos hurtos ocurridos durante el presente año.

Una investigación sobre las actividades de ‘La 30’

El proceso hace parte de las acciones de priorización adelantadas contra grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la capital vallecaucana.

Según las pesquisas, los presuntos integrantes de ‘La 30’ estarían relacionados con la distribución de diferentes sustancias ilícitas en los sectores mencionados. La investigación también los vincula con otros hechos delictivos ocurridos durante este año, entre ellos tres homicidios y dos hurtos.

Los delitos atribuidos fueron establecidos de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno de los procesados. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especializada de la Seccional Cali les imputó diferentes conductas.

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Entre los delitos señalados están concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

Las capturas se realizaron en septiembre

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Los 16 investigados fueron capturados el 23 de septiembre en Cali, durante un operativo desarrollado de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional.

Durante los procedimientos, las autoridades reportaron la incautación de más de 14 millones de pesos, además de estupefacientes y celulares.

Una vez fueron capturados, los señalados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder dentro del proceso por los hechos que les atribuye la Fiscalía.

Los 16 quedaron privados de la libertad

Durante las audiencias, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento contra los procesados. La petición fue acogida por un juez de control de garantías, quien ordenó que todos fueran enviados a centros carcelarios.

De esta manera, los 16 presuntos integrantes de ‘La 30’ quedaron privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial relacionado con los delitos que les fueron imputados, de acuerdo con la responsabilidad individual establecida en cada caso.

La judicialización se produce en el marco de las investigaciones adelantadas para esclarecer las actividades que esta estructura presuntamente habría desarrollado en Brisas de Mayo y Pueblo Joven, así como su posible relación con los homicidios y hurtos investigados.