Resumen: El Comandante General de las Fuerzas Militares confirmó que los 13 soldados que permanecían en el páramo Las Delicias, en Inzá (Cauca), donde se accidentó un helicóptero Black Hawk el lunes 19 de octubre, fueron evacuados por aire y trasladados a Neiva. La extracción la realizó la División de Aviación Asalto Aéreo. Los seis heridos de mayor gravedad ya habían sido evacuados a Bogotá y Popayán.

¡Misión cumplida! Rescatan a los 13 soldados que quedaron en el páramo donde cayó el Black Hawk en Cauca

El Comandante General de las Fuerzas Militares confirmó en la noche de este miércoles 21 de octubre que los 13 soldados que permanecían en la zona donde se accidentó un helicóptero Black Hawk del Ejército en Inzá, Cauca, ya están a salvo. «13 soldados a salvo. Misión cumplida en Inzá, Cauca», anunció la institución.

Según las Fuerzas Militares, «la determinación, el valor y la pericia» de las tripulaciones y los rescatistas del Ejército Nacional hicieron posible la evacuación de los uniformados «en medio de difíciles condiciones geográficas y climáticas». «Ningún esfuerzo es demasiado grande cuando se trata de proteger la vida de nuestros hombres», agregó el comunicado institucional.



Foto: Ejército Nacional

La extracción fue realizada por unidades de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA), en una maniobra que permitió evacuar a los 13 soldados desde el páramo Las Delicias, ubicado en el municipio de Inzá, en el oriente del Cauca. Así lo confirmó el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez.

Los uniformados fueron trasladados de manera segura a Neiva, capital del Huila, donde fueron recibidos por equipos médicos encargados de evaluar su estado de salud y de activar los protocolos de atención integral dispuestos por la institución.

El accidente ocurrió el pasado lunes 19 de octubre, hacia la 1:43 de la tarde, cuando el helicóptero UH-60 Black Hawk, de matrícula 2175, desarrollaba operaciones militares aéreas de abastecimiento de tropas y transporte en jurisdicción de Inzá. En la aeronave se transportaban cuatro integrantes de la tripulación y 15 soldados del Batallón de Infantería N.° 7 General José Hilario López, adscrito a la Vigésima Novena Brigada. Los 19 ocupantes sobrevivieron.

Los militares que registraban heridas de mayor gravedad ya habían sido evacuados en las horas siguientes a la emergencia. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Militar, en Bogotá, donde permanecen bajo observación por las fracturas que presentan, mientras otros cuatro uniformados fueron llevados a centros médicos de Popayán. Para esa atención inmediata, la Fuerza Aérea Colombiana desplegó desde Catam dos aeronaves ambulancia King-350.

Entre tanto, los 13 soldados profesionales permanecieron cerca de dos días en la zona de alta montaña, estables y cumpliendo tareas de seguridad y custodia de la aeronave, mientras se adelantaban las coordinaciones para concretar su extracción de manera segura. Las adversas condiciones meteorológicas del páramo y la complejidad del terreno limitaron durante dos días el ingreso de aeronaves para completar la evacuación.



Foto: Ejército Nacional

Ante las versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto abandono de los militares, el Ejército aclaró que los soldados permanecían en el lugar bajo condiciones de seguridad y cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, y fue enfático al señalar que nunca se trató de un abandono.

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, explicó que se trata de una zona de páramo y alta montaña a la que el acceso terrestre es bastante difícil, por lo que la mejor vía para la extracción era la aérea. El mandatario agregó que se mantenía un cerco especial, porque en la zona hay presencia de disidencias de las Farc, y que la situación de orden público en gran parte del departamento del Cauca es compleja por el arreciamiento de los grupos armados.

Tras el exitoso rescate, el general Soto Sánchez destacó la resistencia y la disciplina de los soldados durante la emergencia y aseguró que mantuvieron la serenidad y la cohesión pese a las difíciles condiciones que enfrentaron mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate. «El compromiso es no dejar nunca a un héroe atrás», señaló el comandante del Ejército.

Además, se conoció que el helicóptero Black Hawk 2175 será destruido con explosivos una vez concluyan las investigaciones sobre el accidente.

Los 13 soldados rescatados se suman así a los seis compañeros que ya recibían atención médica en Bogotá y Popayán, con lo que la totalidad de los 19 ocupantes del helicóptero accidentado están a salvo y bajo valoración de los equipos de sanidad militar.

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