Resumen: Un hombre de 30 años fue capturado en La Candelaria, en Bogotá, tras ser hallado escondido en un clóset de un local al que habría ingresado por la terraza con la modalidad de escalera humana. Las cámaras del C4 permitieron ubicarlo y recuperar el dinero; los daños se avaluaron en cerca de 5 millones de pesos.

¡Se escondió en un clóset! Capturan a presunto ladrón que entró a un local en La Candelaria

Lo que parecía un hurto sin testigos terminó con el presunto ladrón escondido dentro de un clóset y esposado por la Policía. En la localidad de La Candelaria, en pleno centro de Bogotá, uniformados capturaron en flagrancia a un hombre que había ingresado a un establecimiento comercial usando la modalidad conocida como escalera humana, y lo hallaron gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia.

El caso fue divulgado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la madrugada de este martes 27 de octubre, junto con un video del procedimiento. Según el reporte oficial, el hombre fue ubicado gracias al seguimiento del Centro Automático de Despacho (C4), que permitió recuperar el dinero y evidenció los daños dejados en el lugar.

¡Fue sorprendido escondido en un clóset! En #LaCandelaria, la Policía capturó a un hombre que ingresó a hurtar en un establecimiento mediante escalera humana. Gracias al monitoreo del C4, fue ubicado y recuperado el dinero, los daños ocasionados fueron avaluados en $5 millones. — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 27, 2026

Así fue la captura en La Candelaria

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las cámaras del C4 detectaron el ingreso del sospechoso al local por la terraza. Con esa señal, la central de radio envió una alerta a los policías que patrullaban la zona, quienes se dirigieron al sitio y coordinaron la llegada de más unidades para revisar el inmueble.

Al registrar el lugar, los uniformados encontraron al hombre, de 30 años, escondido en un clóset ubicado en el depósito del establecimiento. Durante el registro le hallaron en uno de sus bolsillos 310.000 pesos, dinero que, al parecer, habría sido tomado de la caja registradora y que fue recuperado.

El administrador del negocio llegó después de la intervención policial y confirmó que faltaba esa suma. Además, reportó daños en varios elementos del local.

Daños por cerca de 5 millones de pesos

Tras la verificación, se estableció que la puerta, un vidrio del baño, un calentador de gas, un televisor y un micrófono resultaron afectados. Las autoridades avaluaron los daños en aproximadamente cinco millones de pesos, una cifra mucho mayor al dinero que el sospechoso llevaba encima.

El teniente coronel Frank Montoya, jefe del Centro Automático de Despacho, destacó el papel de la tecnología en el resultado. Según explicó, el monitoreo y la reacción oportuna del personal uniformado permitieron ubicar al hombre, que se encontraba escondido dentro de un clóset, y también se evidenciaron daños materiales superiores a los cinco millones de pesos.

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¿Qué es la modalidad de «escalera humana»?

La «escalera humana» es una forma de hurto en la que los delincuentes se apoyan en otras personas para alcanzar zonas altas de un inmueble, como terrazas, balcones o ventanas, y así evitar las puertas principales. Por eso los accesos superiores de un local también cuentan al pensar en su seguridad.

En este caso, el hombre habría entrado por la terraza del establecimiento, una vía de acceso poco habitual. Las cámaras de seguridad y el monitoreo en tiempo real marcaron la diferencia para que la reacción de la Policía fuera inmediata y el sospechoso no lograra salir del lugar.

El C4, clave en la seguridad del centro de Bogotá

El Centro Automático de Despacho es el punto desde donde se monitorean cámaras y se coordina la atención de emergencias en la ciudad. Con este caso, la Policía volvió a mostrar cómo el trabajo conjunto entre los operadores de las cámaras y las patrullas en la calle puede traducirse en capturas en flagrancia.

La Candelaria, donde conviven viviendas, comercio y turismo, es una de las zonas más concurridas del centro de la capital, por lo que la vigilancia tecnológica y los patrullajes hacen parte del trabajo de seguridad en el sector.

Por ahora, el hombre capturado deberá responder ante las autoridades competentes por el hurto. Como en todo proceso judicial, se trata de un presunto responsable y su situación jurídica será definida por la Fiscalía y los jueces.

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Recomendaciones para los comerciantes

Casos como este recuerdan la importancia de revisar los accesos de terrazas y cubiertas, mantener las cámaras en funcionamiento y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso a la línea de emergencias 123.

Foto: Captura de video