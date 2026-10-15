Resumen: La Policía capturó en Bogotá a un hombre de 28 años señalado de participar en el robo de una camioneta avaluada en $130 millones en Puente Aranda. Tras activar un plan candado, las autoridades lo encontraron en el parqueadero de un centro médico en Los Mártires, donde intentaba esconderse. En el vehículo incautaron un arma traumática, munición y un celular. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas.

¡Lo buscaron por toda Bogotá! Cayó presunto ladrón que se escondía en un hospital con camioneta robada

Un operativo de la Policía Nacional permitió recuperar una camioneta que había sido hurtada de una vivienda en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y capturar a un hombre de 28 años señalado como uno de los presuntos responsables del robo. El sospechoso fue ubicado dentro del automotor mientras este permanecía en el parqueadero de un hospital de la localidad de Los Mártires.

El procedimiento se inició cuando los uniformados recibieron una alerta radial sobre el hurto del vehículo, que habría sido sacado de una residencia por un grupo de delincuentes. Tras conocer la situación, las autoridades pusieron en marcha un plan candado para localizar el automotor e interceptar a quienes estarían involucrados en el hecho.

La búsqueda condujo a los policías hasta el centro médico, donde encontraron la camioneta, cuyo valor fue estimado en $130 millones. Según la información oficial, el parqueadero del hospital era utilizado como escondite por los presuntos responsables del hurto.

El plan candado permitió ubicar la camioneta

La alerta recibida por los uniformados dio paso a una reacción policial para rastrear el vehículo reportado como robado. Mediante el plan candado, los agentes adelantaron las labores de búsqueda que terminaron con la ubicación del automotor en Los Mártires, una localidad distinta a aquella donde se había cometido el hurto.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre dentro de la camioneta. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto intentaba ocultarse en el vehículo, presuntamente para evitar ser descubierto.

Durante el procedimiento, los uniformados verificaron la situación y capturaron al hombre, de 28 años, a quien señalaron como uno de los posibles responsables del robo. La intervención permitió recuperar el automotor y poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales.

Aunque el operativo terminó con una captura, la información entregada por la Policía no precisa si los demás integrantes del grupo que habría participado en el hurto fueron identificados o detenidos. Tampoco se entregaron detalles adicionales sobre la manera en que los presuntos delincuentes habrían llegado al parqueadero del centro médico.

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Arma traumática y munición entre los elementos incautados

Además de recuperar la camioneta, los policías encontraron varios elementos en poder del hombre capturado. Entre ellos había un arma traumática, munición y un teléfono celular, que fueron incautados durante el procedimiento.

Creyó que el parqueadero de un hospital sería su mejor escondite después de hurtar un carro en Usatama. @PoliciaBogota activó el plan candado, interceptó al delincuente a bordo del vehículo y fue capturado con una pistola traumática. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Este año se han recuperado 900 vehículos en Bogotá. Confíe en el trabajo de las autoridades que vamos sin descanso #DeFrenteContraElCrimen https://t.co/l8MEuqJqkh — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 15, 2026

Estos artículos quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las actuaciones relacionadas con el caso. El reporte oficial no especificó las características del arma, la cantidad de munición encontrada ni información adicional sobre el contenido del teléfono.

La presencia de estos elementos fue incluida en el procedimiento policial y, junto con el vehículo recuperado, hizo parte de los resultados de la intervención realizada en el parqueadero del hospital.

Tras la captura, tanto el hombre como los artículos incautados y el automotor recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.

Los delitos por los que deberá responder

Según el informe policial, el hombre deberá responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Su situación jurídica deberá definirse dentro del proceso que adelanten las autoridades competentes.

La captura se produjo luego de la alerta por el robo de la camioneta y de las labores de búsqueda desplegadas por los uniformados. El caso quedó en manos de la Fiscalía, mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.

La Policía Nacional aprovechó el reporte para reiterar la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y atención de hechos delictivos. La institución recordó que los ciudadanos pueden informar sobre situaciones que afecten la seguridad o alteren el orden público a través de la línea de emergencias 123.

Con esta comunicación, las autoridades insistieron en la necesidad de reportar oportunamente los delitos para facilitar la reacción de los organismos de seguridad en Bogotá.