Resumen: Un hombre de 22 años fue capturado en la localidad de Usme, en Bogotá, luego de que presuntamente hurtara un taxi mediante la modalidad de halado. Las cámaras de videovigilancia del C4 permitieron rastrear el vehículo en tiempo real y coordinar la reacción de la Policía, que siguió su recorrido durante varias cuadras hasta recuperarlo. El procedimiento ocurrió después de que el conductor dejara a su hija en el colegio. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Le salió mal la jugada! Robó un taxi en Bogotá y las cámaras del C4 terminaron delatándolo

Un hombre de 22 años fue capturado en Bogotá luego de que, presuntamente, hurtara un taxi mediante la modalidad de halado. El seguimiento realizado por las cámaras de videovigilancia del C4 y la reacción de la Policía permitieron ubicar el vehículo y recuperarlo.

El caso se registró en la localidad de Usme, donde las autoridades recibieron una alerta sobre el robo de un vehículo de servicio público. Según la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hurto ocurrió después de que el conductor dejara a su hija en el colegio.

Tras conocer lo sucedido, la central de radio informó a los operadores de videovigilancia, quienes comenzaron a rastrear el automotor en tiempo real. A través de las cámaras del C4, administrado por la Secretaría de Seguridad, fue posible identificar el taxi y seguir su desplazamiento por distintos sectores de la ciudad.

Las cámaras del C4 fueron claves para recuperar el taxi

La información obtenida durante el monitoreo fue compartida con las patrullas de vigilancia, lo que facilitó la coordinación de la respuesta. De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados siguieron el vehículo durante varias cuadras hasta recuperarlo y capturar al presunto responsable.

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

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Hasta el momento, la información entregada por las autoridades no detalla si el capturado tenía antecedentes judiciales ni precisa las circunstancias en las que se habría apoderado del taxi.

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¿Qué es la modalidad de hurto por halado?

El halado es una modalidad de hurto en la que los vehículos son sustraídos cuando se encuentran estacionados o sin una persona que los vigile directamente.

La Secretaría de Seguridad ha advertido sobre esta forma de hurto en Bogotá y ha insistido en la importancia de tomar precauciones para evitar que los vehículos queden expuestos. Sin embargo, en este caso, el reporte oficial no especificó cómo se produjo la sustracción del taxi ni si el automotor estaba encendido o tenía las llaves puestas.

Autoridades piden reportar los hechos delictivos

Tras el procedimiento, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe oportunamente sobre cualquier situación delictiva o emergencia.

Para ello, recordaron que está disponible la Línea de Emergencias 123, a través de la cual se pueden reportar hechos que requieran la intervención de las autoridades.