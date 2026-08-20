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Resumen: Pipe Bueno habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida en el pódcast Los hombres sí lloran, donde confesó que el consumo de alcohol y otras sustancias aumentó mientras atravesaba una crisis personal y profesional en México. La situación llegó a afectar su relación con Luisa Fernanda W y sus hijos, al punto de que ella decidió salir de la vivienda. Tras reconocer la gravedad del problema, el cantante buscó ayuda profesional, comenzó un proceso de recuperación y aseguró que lleva varios meses sobrio.

¡“Si no estaba borracho, estaba drogado”! Pipe Bueno reveló la dura crisis que vivió con su familia

El cantante Pipe Bueno habló de uno de los periodos más complejos que ha atravesado en su vida personal durante una conversación con el actor Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran.

El artista recordó cómo una combinación de dificultades profesionales, cambios personales e inseguridades terminó llevándolo a una etapa marcada por el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Según explicó, la situación llegó a afectar su relación con Luisa Fernanda W y la convivencia con sus hijos.

La crisis ocurrió mientras la familia se encontraba viviendo en México, país al que Pipe Bueno llegó en medio de nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, algunos de sus planes no avanzaron como esperaba y esto comenzó a afectar la confianza que tenía en su carrera.

Después de 18 años de trayectoria, el cantante aseguró que empezó a experimentar una inseguridad que hasta entonces no había sentido de la misma manera.

“Estaba inseguro como nunca antes me había sentido”, reconoció.

El consumo comenzó a hacer parte de su rutina

En medio de esa situación, el alcohol pasó de estar presente en momentos sociales a convertirse en una práctica habitual. El propio artista explicó que empezó a consumir incluso durante actividades cotidianas.

“De pronto, en una mañana, antes del desayuno me estaba tomando un café, pero le echaba dos copas de ron”, contó.

Con el paso del tiempo, el consumo se extendió a otras sustancias y, de acuerdo con su testimonio, terminó utilizándolas para evitar enfrentarse a emociones que no sabía cómo manejar.

“Si no estaba borracho, estaba drogado”, afirmó entre lágrimas.

El cantante también describió la manera en que ese comportamiento se fue convirtiendo en un ciclo relacionado con diferentes estados de ánimo.

“Si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… Llega uno a una montaña rusa entre licor y excesos”, confesó.

Sobre la forma en que intentaba enfrentar lo que estaba sintiendo, añadió:

“La manera de gestionarlas era estar siempre en un estado alterado de conciencia”.

El momento que cambió la situación en su familia

La situación también comenzó a tener consecuencias dentro de su hogar. En uno de los episodios más difíciles, Luisa Fernanda W salió de la vivienda junto a sus hijos, Máximo y Domenic, y se trasladó a un hotel.

Pipe Bueno relató que al despertar y darse cuenta de que su pareja y sus hijos ya no estaban en casa comprendió la dimensión del problema que estaba atravesando.

Ese episodio representó un punto de quiebre para el cantante. Después de reencontrarse con su familia, le pidió a Luisa una nueva oportunidad y entendió que debía demostrar con acciones que estaba dispuesto a cambiar.

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“Comienzo a hacerme cargo de mí, a ser responsable de mi persona”, afirmó.

A partir de entonces, decidió buscar acompañamiento profesional y comenzó un proceso para trabajar en los aspectos personales que habían contribuido a esa etapa.

Luisa Fernanda W contó cómo vivió la crisis

Tras la publicación de la entrevista, Luisa Fernanda W también se refirió a lo ocurrido mediante sus redes sociales.

La creadora de contenido reconoció que la relación atravesó momentos en los que sus sentimientos cambiaron y que la situación no fue sencilla para ninguno de los dos.

“Hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me volví a enamorar… porque hubo un momento en el que miré a los ojos a Pipe y le dije: ‘No estás solo, te voy a apoyar’”.

Su decisión de permanecer junto al cantante estuvo acompañada de límites y de la necesidad de que él asumiera directamente la responsabilidad por su proceso.

Luisa también señaló que, pese a contar con independencia económica y profesional, decidió acompañarlo durante esa etapa debido a la importancia que tenía para ella su familia. En este proceso, ambos encontraron además apoyo en la espiritualidad.

Luisa Fernanda W asegura que "fue Dios" el que le mostró que Pipe Bueno se estaba oliendo hasta la sal de los huevos del desayuno… ¿Show mediático o milagro del Señor? pic.twitter.com/IeS9O8sZCB — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) August 21, 2026

Una nueva etapa para el cantante

Pipe Bueno aseguró que actualmente lleva varios meses sobrio y que el proceso también le permitió reencontrarse con aspectos de su vida que había dejado de lado.

Durante aquella etapa, incluso llegó a sentirse desconectado de su música y de la actividad profesional que había desarrollado durante años. Posteriormente, esa experiencia personal terminó influyendo en la creación de ‘Aquí estoy yo’, una producción que representa parte de la nueva etapa que atraviesa.

El cantante decidió contar públicamente lo ocurrido para hablar no solo de los excesos, sino también de la dificultad que tuvo para reconocer que necesitaba ayuda.

Su testimonio en Los hombres sí lloran estuvo acompañado de momentos de emoción, especialmente al recordar las consecuencias que su comportamiento tuvo en su familia.

Actualmente, según lo relatado en la entrevista, Bueno continúa enfocado en mantenerse sobrio, trabajar en sí mismo y recuperar el equilibrio que había perdido durante aquella etapa.

La historia también dejó expuesta una crisis que durante un tiempo permaneció en el ámbito privado de la pareja y que finalmente llegó a un punto en el que ambos tuvieron que tomar decisiones sobre el futuro de su familia.