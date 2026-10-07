Resumen: Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador por el período de riesgo de desabastecimiento. El negocio había dejado $530.683 millones desde 2025.

¡Se cortó el negocio! Colombia dejó de venderle energía a Ecuador y esta es la razón

Desde el 7 de septiembre de 2026, fecha en que el país entró formalmente en período de riesgo de desabastecimiento, las ventas de energía a Ecuador mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE) se detuvieron por completo.

En esta etapa, Colombia debe asegurar primero el suministro para sus hogares, comercios e industrias antes de venderle energía a otros países. Así lo dispone la Resolución 101 127 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que solo autoriza exportaciones cuando la demanda nacional está cubierta.

Desde que arrancó el período de riesgo, XM maneja el Sistema Interconectado Nacional (SIN) siguiendo esa regla. En la práctica, la infraestructura que conecta a los dos países sigue en funcionamiento, pero no se están agendando ventas con destino a Ecuador. Es decir, el canal existe, pero hoy no se usa para negocios.

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La pausa frena una fuente de ingresos considerable. De acuerdo con XM, entidad que administra el mercado eléctrico, entre enero de 2025 y agosto de 2026 la venta de energía a Ecuador le representó $530.683 millones al sistema energético colombiano. Esa cifra se acumuló antes de que se suspendieran los envíos.

Eso no quiere decir que entre ambas naciones no se mueva ni un kilovatio. XM explicó que, al estar las redes unidas, el funcionamiento propio del sistema puede hacer que algo de electricidad pase de un lado al otro. Pero esos movimientos no cuentan como exportaciones, porque no corresponden a ventas programadas.

Por ahora, el panorama no cambiará mientras siga vigente la regla de abastecer primero al mercado local: el comercio de energía a Ecuador a través de las TIE seguirá detenido.

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