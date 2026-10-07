Resumen: Operación 'Pijaos VII' contra la minería ilegal en Tolima intervino cinco puntos en Chaparral y Coyaima. El golpe a las disidencias sería de $599 millones.

¡Le quitaron millones a ‘Mordisco’! Destruyen excavadoras y dragas de minería ilegal en el sur del Tolima

Más de 100 policías participaron en una operación contra la minería ilegal en Tolima que, según las autoridades, golpeó una de las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en el sur del departamento. La acción se concentró en cinco puntos de extracción en zonas rurales de Chaparral y Coyaima, cerca del río Saldaña.

El operativo, bautizado ‘Pijaos VII’, arrancó el pasado 6 de octubre. Participaron unidades de la Unimil, el grupo especial contra la explotación ilícita de minerales, además de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, el Escuadrón Móvil de Carabineros, Inteligencia y Sipol.

En total se intervinieron cinco unidades de producción. Allí, los uniformados destruyeron o inhabilitaron seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales.

Según los cálculos oficiales, esa maquinaria podía producir cerca de 9.520 gramos de oro al mes. Eso equivaldría a unos $3.998 millones mensuales, según el valor de referencia usado por las autoridades. A eso se suman otros $3.198 millones, que corresponden al valor de la maquinaria y los elementos afectados.

El vínculo con las disidencias

Las investigaciones apuntan a que parte de estos recursos llegaría al frente Gerónimo Galeano, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con las autoridades, el grupo no necesariamente operaría las minas, sino que cobraría cerca del 15 % de la producción mensual. Bajo ese cálculo, la operación representaría una afectación de unos $599 millones para la estructura.

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La operación también tuvo en la mira el río Saldaña, uno de los puntos afectados por la minería ilegal en Tolima. Según la Policía, en estos procesos se utiliza mercurio para separar y procesar el mineral.

Mientras tanto, la inteligencia policial busca establecer quién controla las explotaciones, cómo se mueve el oro extraído y qué estructuras reciben dinero de esta actividad.

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