Resumen: Se conocen nuevos detalles sobre el extranjero hallado sin vida en un hotel de Laureles, en Medellín. Las versiones preliminares sobre sus últimas horas y las hipótesis de la investigación aún no tienen confirmación oficial. Medicina Legal establecerá la causa de la muerte.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del extranjero hallado en un hotel de Laureles

Foto: Redes Sociales

Se conocen nuevos detalles sobre el extranjero que fue hallado sin vida en la mañana del pasado lunes 19 de octubre en un hotel del barrio Laureles, en Medellín. De acuerdo con las versiones que han circulado, se trataría de un hombre de 53 años, de origen puertorriqueño y con ciudadanía estadounidense, que visitaba la ciudad con frecuencia. La causa de la muerte sigue por establecer y será Medicina Legal la entidad que la determine.

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Cómo se produjo el hallazgo

Según lo que se conoció, el cuerpo fue encontrado hacia las 9:00 de la mañana dentro de una de las habitaciones del establecimiento. La alerta la habría dado el conductor que habitualmente lo transportaba durante sus visitas a Medellín, quien llegó al hotel preocupado porque llevaba varios días sin tener noticias del huésped.

La compañera sentimental del hombre también habría intentado comunicarse con el conductor ante la falta de respuesta. Tras insistir al personal del hotel para que verificara su estado, ingresaron a la habitación y encontraron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Lo que habría hecho antes de ser hallado

De acuerdo con allegados, el extranjero habría salido el sábado en la noche para encontrarse con un amigo en un establecimiento comercial de La 70, una zona cercana al hotel donde se hospedaba. Posteriormente habría regresado al lugar de alojamiento en la mañana del domingo. Desde entonces no se tuvieron más comunicaciones con él.

Estas versiones hacen parte de la reconstrucción preliminar de sus últimas horas y deberán ser confirmadas por las autoridades dentro de la investigación.

La inspección y las hipótesis sin confirmar

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cuerpo y la recolección de elementos en la habitación. En las primeras revisiones no se habrían encontrado señales visibles de violencia.

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Entre las hipótesis que se manejan, una de ellas sería que al hombre le habrían suministrado alguna sustancia, posiblemente escopolamina. Es importante precisar que se trata de una hipótesis preliminar y que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre las circunstancias de la muerte. Los análisis de Medicina Legal serán los que establezcan si el fallecimiento obedeció a una condición médica, a la intervención de terceros o a otros factores.

Asimismo, se conoció que la investigación busca esclarecer si faltarían algunas de sus pertenencias. Este punto también hace parte de las versiones preliminares y está sujeto a verificación por parte de los investigadores.

Qué busca la investigación

El objetivo de las autoridades es reconstruir las últimas horas del hombre, identificar a las personas que estuvieron con él y establecer con claridad lo ocurrido. Para ello se esperan los resultados forenses y la revisión de los elementos recogidos en el hotel y en los lugares que habría visitado antes de su regreso.

Hasta que no se conozca el dictamen de Medicina Legal, ninguna de las hipótesis puede darse por probada. Se trata de información en desarrollo que podría cambiar a medida que avancen las diligencias judiciales.

Un contexto de preocupación en la ciudad

El caso se suma a otros hallazgos de extranjeros sin vida en habitaciones de hoteles y apartamentos de Medellín y el Valle de Aburrá, que han generado preocupación entre residentes, visitantes y autoridades. En lo corrido de 2026 se han registrado decenas de muertes de ciudadanos extranjeros en el área metropolitana por distintas causas, entre ellas problemas de salud, presuntas sobredosis, suicidios y algunos homicidios confirmados, según las cifras que han conocido las autoridades locales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan atentas a los resultados forenses que permitirán esclarecer este caso.

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