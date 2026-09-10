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    ¡Misterio en la 204! Turista mexicano falleció en hotel de Laureles tras departir en El Poblado: esto es lo que se sabe

    Una ambulancia arribó al lugar, pero confirmaron que el ciudadano mexicano ya no presentaba signos vitales.

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    ¡Misterio en la 204! Turista mexicano falleció en hotel de Laureles tras departir en El Poblado: esto es lo que se sabe

    Resumen: El extranjero, de 71 años, fue encontrado sin signos vitales por su compañero de habitación. Las autoridades investigan las causas del deceso, catalogado por ahora como "por establecer".

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    Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín adelantaron la inspección técnica al cadáver de un turista de nacionalidad mexicana, de 71 años y de ocupación jubilado, quien fue hallado sin vida en el interior de un hotel ubicado en el tradicional barrio Laureles, en el occidente de la ciudad.

    Los hechos se registraron en la habitación 204 del establecimiento. De acuerdo con el reporte oficial, la diligencia de levantamiento concluyó sobre las 11:20 de la mañana del pasado miércoles 9 de septiembre, luego de que el personal de emergencias confirmara el deceso.

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    La cronología de los hechos

    Según se conoció, la víctima y su compañero de viaje se habían registrado en el hotel en las horas de la tarde del martes 8 de septiembre.

    • La noche previa: Esa misma noche, ambos extranjeros salieron hacia el sector de Provenza, en la comuna 14 (El Poblado). Allí estuvieron departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas hasta pasada la medianoche, momento en el que regresaron al hotel en Laureles para descansar.

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    • La madrugada: El compañero de habitación relató que cerca de las 3:00 de la mañana del miércoles se levantó para ir al baño y escuchó a la víctima roncar con normalidad, por lo que volvió a acostarse.

    • El hallazgo: Hacia las 7:00 de la mañana, el acompañante se despertó, se bañó y se vistió. Al intentar despertar al hombre de 71 años para iniciar el día, notó que no respondía y, al acercarse, se percató de que no respiraba.

    De inmediato, el compañero alertó al personal del hotel, quienes se comunicaron con las autoridades. Minutos después arribó una ambulancia al lugar, pero confirmaron que el ciudadano mexicano ya no presentaba signos vitales.

    El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal. Por el momento, la causa de la muerte quedó clasificada como «por establecer», a la espera de que los dictámenes forenses determinen si se trató de un deceso por causas naturales o si hubo algún otro factor involucrado durante su estadía en la ciudad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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