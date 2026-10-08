Resumen: Camilo Cifuentes se pronunció sobre la polémica que surgió tras conocerse sus conversaciones con María Camila Sepúlveda, su expareja y madre del hijo que espera, mientras iniciaba una relación con Anthía López, conocida como ‘La Mijita’. Durante una transmisión con Westcol y Blessd, reconoció que no fue sincero con ninguna de las dos, explicó que aún hablaba con Sepúlveda sobre formar una familia y aseguró que quiere continuar su relación con López. Además, sus compañeros le aconsejaron asumir las consecuencias de sus decisiones y priorizar la responsabilidad con su hijo.

¡Se confesó! Camilo Cifuentes admitió su infidelidad a la mamá de su hijo en pleno stream: «Yo no me arrepiento»

El creador de contenido habló sobre la polémica durante una transmisión con Westcol y Blessd, reconoció sus errores y aseguró que quiere continuar su relación con Anthía López, mientras asume su responsabilidad con el hijo que espera con María Camila Sepúlveda.

Camilo Cifuentes reconoció que ocultó información a las dos mujeres

La controversia alrededor de Camilo Cifuentes se conoció después de que María Camila Sepúlveda, su expareja y madre del hijo que espera, publicara conversaciones privadas que dejaron al descubierto su vínculo con Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’.

Durante una transmisión en vivo por Kick, realizada el miércoles 7 de octubre junto a Westcol y Blessd, el creador de contenido se refirió a lo ocurrido y aceptó que no fue transparente con ninguna de las dos mujeres.

“Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué”.

Wes y Blessed enseñándole a ser hombre al blandito de Camilo Cifuentes https://t.co/uRpeBJ1tYb — Ac3ro (@Ac3roland) October 8, 2026

Cifuentes explicó que, mientras comenzaba su relación con López, todavía hablaba con Sepúlveda sobre la posibilidad de formar una familia. Según reconoció, le dijo a ‘La Mijita’ que ya no estaba con la madre de su hijo, aunque seguía conversando con ella sobre un futuro juntos.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo. Yo le dije a ella que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que quería formar un hogar con ella”.

Camilo Cifuentes confesó la infidelidad en el stream de WestCOL https://t.co/0noVMVclw7 — SaraClips (@Sara_Clips) October 8, 2026

Su relación con María Camila Sepúlveda y el vínculo con ‘La Mijita’

El influenciador contó que su relación con Sepúlveda comenzó el 22 de diciembre y que, durante ese tiempo, tuvieron separaciones y reconciliaciones. Ambos habían hablado de tener un hijo, hasta que se produjo el embarazo.

Por otra parte, aseguró que conoció a Anthía López a través de actividades sociales con comunidades afectadas por un terremoto. Después compartieron jornadas de ayuda en Buenaventura, donde entregaron mercados y acompañaron a habitantes de la zona.

Cifuentes manifestó que admira a López por su labor social y defendió que ella no fue responsable de la situación. También reconoció que la polémica la ha afectado.

“Anthía ha comido mier** por mi culpa, porque ella y yo teníamos una amistad, porque yo la admiraba mucho por lo que hizo en el terremoto (…)”.

Pese a las críticas, el creador de contenido afirmó que no considera un error su relación con López.

“Yo no me arrepiento, para mí no fue un error”.

Westcol y Blessd le aconsejaron asumir las consecuencias

Durante la conversación, Blessd le recomendó no dejarse afectar por los comentarios en redes sociales ni anunciar que se alejaría de internet. También le recordó que debía pensar en el bienestar de su hijo y en la relación con la madre del menor.

“Ahí usted sí mirará a ver qué va a hacer y lo más importante, pensar en la mamá del niño y en el niño, así usted no quiera nada con ella”.

Westcol, por su parte, señaló que la polémica no debería impedirle continuar con sus actividades sociales y sus proyectos personales.

“Usted lo que hizo fue un error personal, pero no puede dejar de ser la persona que es ni dejar de hacer sus labores sociales por lo que diga la gente (…) bienvenido al mundo de la celebridad, bienvenido a la gente del internet, bienvenido a este mundo… Lo único que usted tiene que hacer es consumir de esto, seguir siendo la misma persona y luchar por lo que usted sueña”.

La controversia también tuvo repercusión en redes sociales. Según Westcol, Cifuentes llegó a ocupar el primer lugar de las tendencias en X Colombia, incluso por encima del futbolista Lionel Messi.

Al cierre de la transmisión, Cifuentes reiteró su intención de continuar con Anthía López y asumir la responsabilidad que le corresponde con el hijo que espera con María Camila Sepúlveda.