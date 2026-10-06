¡Fuerte polémica! Camilo Cifuentes enfrenta rumores de infidelidad tras ruptura con su expareja

Resumen: Camilo Cifuentes enfrenta una polémica luego de que su expareja hablara públicamente sobre el final de su relación y cuestionara el momento en que habría comenzado una nueva relación. Sus declaraciones generaron comentarios y especulaciones en redes sociales, ante los cuales el influencer decidió dar su versión. Cifuentes confirmó que inició otra relación, explicó que fue corta y pidió evitar que las opiniones sobre el caso se conviertan en ataques hacia otras personas.

El creador de contenido Camilo Cifuentes quedó en medio de una polémica en redes sociales luego de que su expareja hablara públicamente sobre el final de su relación y cuestionara la manera en que, según su versión, se desarrollaron los hechos. Las declaraciones generaron múltiples comentarios entre sus seguidores y llevaron al influencer a pronunciarse sobre lo ocurrido.

La controversia surgió después de que la mujer asegurara que la ruptura no habría ocurrido de la manera en que se estaba mostrando públicamente. Según relató, ambos todavía conversaban sobre proyectos personales y sobre la posibilidad de construir un hogar y una familia, por lo que le llamó la atención que posteriormente Cifuentes apareciera públicamente junto a otra creadora de contenido en Pereira.

Ante esta situación, la expareja cuestionó el momento en que habría comenzado la nueva relación y dejó claro que, desde su perspectiva, lo ocurrido no podía resumirse simplemente como una separación en la que cada uno tomó caminos distintos.

“Esto no fue una historia que simplemente terminó y cada uno tomó su rumbo”.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a plantear dudas sobre el inicio de la nueva relación del creador de contenido.

Camilo Cifuentes dio su versión

En medio de los comentarios, Cifuentes decidió pronunciarse a través de su cuenta de X. El influencer confirmó que sí inició una nueva relación, aunque rechazó que la situación pudiera entenderse únicamente a partir de las versiones y especulaciones que circulaban en redes.

“A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones”.

Cifuentes explicó que esa relación fue de corta duración y que, aunque ambos intentaron que funcionara, llegó un momento en el que dejó de ser una situación saludable para las dos personas involucradas.

“En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó”.

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Su hijo ocupa un lugar central en su decisión

Durante su pronunciamiento, el creador de contenido también hizo énfasis en su papel como padre y en la importancia que tiene actualmente su hijo dentro de sus prioridades personales. Explicó que conocer que sería papá modificó su manera de pensar y la forma en que proyecta su futuro.

“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él”.

Además, señaló que busca manejar las diferencias personales fuera de la exposición pública para evitar que los asuntos de los adultos terminen afectando a su hijo.

“También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes”.

A veces en redes se ve una parte muy pequeña de lo que uno está viviendo y es fácil completar lo que falta con suposiciones. Yo también he tenido relaciones que he querido que funcionen y que he intentado de verdad. En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó. Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él. También quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes. Terminar una relación que uno intentó de verdad no significa que todo lo demás también tenga que detenerse. A veces seguir adelante no es olvidar ni restarle importancia a lo vivido, sino aceptar que una etapa terminó y permitirse construir algo diferente con tranquilidad. No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme. Entiendo que puedan tener opiniones sobre mí y sobre las decisiones que tomo, pero sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas. — Camilo Cifuentes (@CamiloCifu96) October 6, 2026

Pidió que la polémica no se convierta en ataques

Más allá de explicar su posición, Cifuentes aseguró que no pretende convertir el conflicto en una confrontación pública ni utilizar las redes sociales para desacreditar a su expareja.

“No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”.

El influencer también pidió a quienes siguen la situación que diferencien las opiniones de los hechos y que no dirijan los comentarios hacia otras personas involucradas.

“Sí les pido que no conviertan esas opiniones o suposiciones en ataques hacia otras personas”.

De esta manera, Cifuentes reconoció públicamente el final de la relación y confirmó que comenzó una nueva etapa sentimental, mientras la controversia continúa generando comentarios en redes sociales a partir de las versiones expuestas por ambas partes.