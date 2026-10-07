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Resumen: Camilo Cifuentes atraviesa una polémica tras su separación de María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo. La controversia aumentó luego de que ella compartiera conversaciones privadas y surgieran señalamientos sobre una posible infidelidad, situación que el creador de contenido negó. En medio de las críticas, Cifuentes publicó un mensaje en el que habló de sus decisiones y pidió perdón, pero posteriormente lo eliminó y puso algunas de sus redes en privado.

¿Se va de las redes? Camilo Cifuentes toma drástica decisión en medio de polémica por supuesta infidelidad

La actividad digital de Camilo Cifuentes cambió de manera inesperada en medio de la controversia que enfrenta por el final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo.

El creador de contenido, conocido por sus publicaciones relacionadas con el apoyo a vendedores ambulantes y emprendedores, generó preocupación entre algunos de sus seguidores después de compartir un mensaje en el que hizo referencia a las consecuencias de sus decisiones y agradeció a quienes habían acompañado su trayectoria.

La publicación permaneció durante un corto periodo en sus redes sociales y posteriormente fue eliminada. Después de este episodio, Cifuentes modificó la disponibilidad de sus perfiles en diferentes plataformas, en medio de los comentarios que ha provocado la situación sentimental que atraviesa.

El mensaje que publicó y luego eliminó

En medio de la controversia, Cifuentes escribió un mensaje dirigido a las personas que lo han acompañado durante los años en los que ha desarrollado su contenido en redes sociales.

En el texto, el creador de contenido reconoció haber causado daño a algunas personas y relacionó la situación que atraviesa con sus propias decisiones.

«Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos», escribió Cifuentes.

En otra parte del mensaje, también hizo referencia al impacto que esperaba haber generado mediante su trabajo y expresó satisfacción por las acciones que, desde sus plataformas, realizó para ayudar a otras personas.

«Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y que felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal», señaló en la publicación.

El mensaje fue eliminado posteriormente y no quedó establecido públicamente si se trataba de un anuncio definitivo sobre su presencia en redes sociales o de una decisión temporal.

Funaron a Camilo Cifuentes y ahora ya se va a retirar https://t.co/MN4g6pXNz3 — Migue | Conciertos Colombia (@Miguel_G_1_1) October 7, 2026

¿Qué ocurrió con sus redes sociales?

Después de la publicación, el creador de contenido realizó cambios en sus cuentas. En Instagram su perfil pasó a estar privado, mientras que también aplicó esta configuración en TikTok. Por su parte, su cuenta de Facebook fue eliminada.

La situación generó reacciones entre los usuarios que siguen su contenido, especialmente porque los cambios ocurrieron en un momento en el que la polémica sobre su vida personal había aumentado.

Posteriormente, Cifuentes volvió a activar su cuenta y retiró la configuración de privacidad. De esta manera, sus perfiles volvieron a estar disponibles, aunque hasta el momento referido en la información suministrada no había realizado nuevas declaraciones públicas sobre los señalamientos.

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La ruptura que desencadenó la controversia

La situación comenzó a tomar mayor relevancia después de que se conociera el final de la relación entre Cifuentes y María Camila Sepúlveda. Ambos habían hablado públicamente sobre la separación, pero sus versiones generaron diferentes reacciones entre quienes siguen al creador de contenido.

Cifuentes había manifestado inicialmente que la relación había dejado de funcionar para los dos y pidió que no se dirigieran ataques contra otras personas. También señaló que su prioridad sería el hijo que ambos esperan.

Posteriormente, Sepúlveda expuso públicamente otra parte de la situación y difundió capturas de conversaciones privadas que habría sostenido con Cifuentes.

En esas conversaciones, según la información divulgada, ambos hablaban recientemente sobre la posibilidad de construir una vida juntos y sobre el futuro relacionado con el bebé que espera Sepúlveda.

Los señalamientos por una presunta infidelidad

La publicación de las conversaciones aumentó los comentarios alrededor de la separación, especialmente por la cercanía temporal entre esos mensajes y el final de la relación.

A esto se sumó la aparición de Cifuentes junto a la creadora de contenido conocida como ‘La Mijita’ durante un evento benéfico en Manizales. La situación alimentó las especulaciones de usuarios en redes sociales, quienes relacionaron a ambos hechos y señalaron una presunta infidelidad.

Sin embargo, Cifuentes negó haber sido infiel y sostuvo que la relación con Sepúlveda había atravesado dificultades antes de terminar.

Por su parte, ‘La Mijita’ también se pronunció para rechazar los señalamientos que la relacionaban con una supuesta infidelidad. Posteriormente, puso su perfil en privado y pidió que la situación no se transformara en un conflicto público.

«No quiero convertir una sitaución personal en una guerra en redes», manifestó.

¿Sus ingresos podrían verse afectados?

La decisión de modificar temporalmente sus redes sociales también abrió interrogantes entre sus seguidores sobre el impacto que una eventual pausa en la creación de contenido podría tener en su actividad digital.

Cifuentes ha construido buena parte de su reconocimiento mediante publicaciones en plataformas sociales, especialmente aquellas relacionadas con ayudas a comerciantes informales y emprendedores. Sin embargo, no existe información en los datos conocidos que permita establecer que sus ingresos hayan disminuido o que haya perdido contratos, campañas o fuentes de monetización a raíz de la controversia.

Tampoco se ha confirmado que el creador de contenido vaya a abandonar definitivamente las redes sociales. La posterior reactivación de sus perfiles apunta a que, al menos en este momento, su decisión no representa un cierre permanente de sus cuentas.

Por ahora, Cifuentes volvió a tener disponibles sus plataformas, pero no ha entregado nuevas declaraciones sobre la controversia. Mientras tanto, la separación y los señalamientos relacionados con una presunta infidelidad continúan generando comentarios entre sus seguidores.