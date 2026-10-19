Resumen: Cristiano Ronaldo recibió 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal tras sus diferencias con Jorge Jesus. Ya se contabilizan 19 días del castigo, por lo que podría estar disponible en noviembre si es convocado. El jugador había pedido disculpas y aceptado su responsabilidad.

¿Vuelve Cristiano Ronaldo a Portugal? La sanción que marca su posible regreso a la selección

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal. La decisión del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se conoció este lunes 19 de octubre y corresponde al episodio que enfrentó al delantero con el seleccionador Jorge Jesus.

El castigo pone una cifra y un plazo al proceso abierto tras la salida del capitán portugués. La resolución declara procedente la acusación y establece que el futbolista cometió, de manera intencional, una infracción del artículo 160.1 del reglamento disciplinario de la federación.

¿Qué sanción recibió Cristiano Ronaldo?

El comunicado de la FPF fija una suspensión de 30 días y una sanción económica accesoria de 2,5 unidades de cuenta, equivalentes a 255 euros. El proceso disciplinario, identificado con el número 43 de la temporada 2026-2027, fue instaurado el 9 de octubre, después de que los hechos fueran reportados el día 7 del mismo mes.

La decisión fue adoptada por la sección no profesional del Consejo de Disciplina. En el extracto divulgado se citan los artículos 160, 44 y 42 del reglamento, que sustentan el fallo contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nombre completo del atacante del Al Nassr.

El expediente no se refiere a una expulsión durante un partido ni a una sanción por una acción de juego. Su origen está en la salida del futbolista de una actividad de la selección nacional para la que había sido convocado.

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El desacuerdo que terminó con su salida

Ronaldo abandonó la concentración el 30 de septiembre, en medio de las diferencias con Jorge Jesus sobre su participación en el equipo. El delantero había permanecido sin jugar frente a Noruega y posteriormente cuestionó lo ocurrido con el entrenador.

En su explicación pública, el capitán sostuvo que el técnico había incumplido compromisos relacionados con su papel dentro del grupo. Según su versión, había calentado con la expectativa de ingresar al encuentro, pero finalmente no fue utilizado. También relató conversaciones posteriores con el seleccionador sobre la forma en que se explicaría esa decisión.

Jorge Jesus negó haber establecido el acuerdo descrito por el jugador. De ese modo, las explicaciones de ambos protagonistas no coinciden en ese punto. Lo que sí reconoció Cristiano fue su decisión de marcharse, por la cual pidió disculpas y aceptó que debía asumir consecuencias.

¿Podrá regresar a Portugal en noviembre?

Del período de suspensión ya se contabilizan 19 días cumplidos. Por ello, la sanción no impediría que el delantero estuviera disponible para los próximos compromisos de Portugal en noviembre, siempre que sea convocado por el cuerpo técnico.

La selección portuguesa tiene previstos sus encuentros de la Liga de Naciones frente a Dinamarca y Gales los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Estar disponible después del castigo no equivale a tener asegurado un puesto en la lista ni en la alineación: esas decisiones corresponden al seleccionador.

El futbolista había dejado abierta la posibilidad de volver una vez cumpliera la sanción que pudiera derivarse del episodio. En su comunicado reconoció la responsabilidad que tiene como capitán y ofreció disculpas tanto a sus compañeros como a los seguidores portugueses.

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La resolución disciplinaria convierte aquella eventual sanción en un castigo concreto. El siguiente paso deportivo dependerá de la convocatoria para noviembre y de la decisión del entrenador, mientras el atacante completa el período que le corresponde cumplir por su salida de la concentración.

El Consejo de Disciplina consideró también circunstancias atenuantes en el caso del futbolista. Entre los elementos evaluados estuvieron su trayectoria deportiva y el arrepentimiento expresado después de lo ocurrido. Esos antecedentes formaron parte del análisis de la sanción, sin que ello eliminara la responsabilidad por abandonar la concentración. La multa y la suspensión son las dos consecuencias establecidas en el fallo divulgado este lunes por la federación portuguesa.