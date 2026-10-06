Resumen: Cristiano Ronaldo explicó que abandonó la concentración de Portugal después de que, según su versión, Jorge Jesus incumpliera un acuerdo sobre los minutos que disputaría ante Noruega. El delantero relató que posteriormente hubo una reunión para aclarar lo ocurrido, pero aseguró que la situación terminó aumentando la tensión. Aunque defendió su decisión, pidió disculpas a sus compañeros y a los portugueses, reconoció que podría recibir una sanción y afirmó que seguirá disponible para volver a jugar con la selección.

¡Cristiano rompió el silencio! Contó la verdad detrás de su salida de Portugal y apuntó contra Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo rompió su silencio sobre la situación que terminó con su salida de la concentración de la selección de Portugal. El delantero explicó que decidió marcharse después de un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus, relacionado con el tiempo de juego que, según aseguró, había sido acordado para el partido contra Noruega.

El futbolista había prometido contar su versión de lo ocurrido y lo hizo mediante un comunicado difundido por la prensa portuguesa, en el que también pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados.

El acuerdo que desató el conflicto

Cristiano aseguró que Jorge Jesus le había informado que jugaría cerca de 30 minutos frente a Noruega. Durante el encuentro comenzó a calentar desde el descanso, pero finalmente no ingresó al campo.

«El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra», escribió.

Después del partido, el jugador se reunió con el técnico y con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr. Según Cristiano, durante esa conversación se acordó que Jorge Jesus explicaría públicamente lo sucedido y reconocería que había sido un error hacerlo calentar sin terminar utilizándolo.

«(Jesus) diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, y que si volviera a ocurrir, no lo haría», afirmó.

Sin embargo, el portugués aseguró que la actitud posterior del entrenador fue diferente a la que habían acordado durante aquella conversación y cuestionó la forma en que se desarrolló el encuentro entre ambos.

«Sin embargo, la actitud mostrada no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me había mostrado, ni de lejos ni de cerca, en privado, la víspera», continuó.

Una explicación que finalmente no se dio

De acuerdo con Cristiano, se había preparado un documento con ocho puntos para que el seleccionador los abordara durante una rueda de prensa. Entre ellos estaba reconocer el comportamiento profesional del jugador y su compromiso con Portugal durante sus años con el equipo nacional.

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El escrito también contemplaba una referencia a la decisión de ponerlo a calentar sin darle entrada al partido.

«Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría», era otra de las frases, según el comunicado.

Pero esa explicación no se produjo como estaba previsto y Cristiano optó por abandonar la concentración.

Cristiano defendió su decisión

El capitán portugués sostuvo que nunca ha intentado intervenir en las decisiones tácticas de los entrenadores y que siempre ha aceptado las determinaciones tomadas sobre su participación.

«Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí», añadió.

Para el delantero, el problema principal estuvo relacionado con la confianza y el cumplimiento de lo acordado.

«Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, que me digan la verdad», opinó.

Pidió disculpas y dejó abierta la puerta a regresar

Aunque mantuvo sus críticas hacia lo ocurrido, Cristiano reconoció que abandonar la concentración tuvo consecuencias para el grupo y asumió la responsabilidad por su decisión.

«A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador, como podrán atestiguar quienes asistieron a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía», señaló.

También ofreció disculpas a los portugueses y explicó que consideró que permanecer en la concentración podía perjudicar al equipo.

«pido perdón a los portugueses una vez más, pero el incumplimiento de la palabra tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ahí, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui».

El jugador afirmó además que está dispuesto a asumir una eventual sanción por su comportamiento y reconoció que, como capitán, tiene una responsabilidad adicional.

«No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias».

Pese al conflicto, Cristiano aseguró que seguirá disponible para Portugal una vez cumpla cualquier eventual sanción y si se encuentra en buenas condiciones físicas.

«Esta es, créanme, la más pura de las verdades», concluyó el comunicado firmado por Cristiano Ronaldo.