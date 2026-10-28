Resumen: Resumen: Boyacá Chicó empató 1-1 con Junior de Barranquilla en Tunja y confirmó matemáticamente su descenso: en 2027 jugará el Torneo BetPlay. Jhonier Alomía adelantó al 'Ajedrezado' al 61' y Jesús Rivas igualó al 83'. Es el cuarto descenso del club boyacense (2016, 2018, 2021 y 2026). El empate también dejó a Junior eliminado de los cuadrangulares con 16 puntos. Jaguares (0.911) es el siguiente equipo en la zona roja de la tabla de promedios.

Boyacá Chicó perdió la categoría: empató con Junior en Tunja y jugará en el Torneo BetPlay

El Boyacá Chicó se despidió de la Liga BetPlay. El empate 1-1 ante Junior de Barranquilla, en la noche de este martes 27 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, sentenció el descenso matemático del conjunto ‘Ajedrezado’, que en 2027 jugará en el Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol profesional colombiano.

El compromiso, aplazado de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, dejó consecuencias para los dos equipos: mientras el Boyacá Chicó confirmó su regreso a la B, el cuadro ‘Tiburón’ quedó eliminado de la pelea por los cuadrangulares semifinales.

Así fue el partido que sentenció al Chicó

El primer tiempo fue parejo, con la posesión repartida y pocas opciones claras. Junior avisó primero con un cabezazo de Guillermo Paiva que controló el portero David Agudelo, mientras que la más peligrosa de los locales fue un remate de Santiago Mera que exigió la volada de Mauro Silveira.

El marcador se abrió al minuto 61, cuando Cristian Blanco cobró un tiro de esquina y Jhonier Alomía se levantó en el área para conectar un cabezazo que venció a Silveira. El 1-0 encendía la ilusión de la tribuna tunjana, que soñaba con una victoria para estirar la agonía en la tabla de promedios.

Sin embargo, al minuto 83 apareció Jesús Rivas, recién ingresado, para rematar desde el borde del área tras una asistencia de Kevin Pérez y decretar el 1-1 definitivo. El gol dejó sin margen al Boyacá Chicó, que llegó al partido con la obligación de ganar para seguir con vida en la pelea por el descenso.

Cuarto descenso en la historia del ‘Ajedrezado’

Esta es la cuarta vez que el Boyacá Chicó pierde la categoría desde que llegó a la primera división. El club ya había descendido en 2016, 2018 y 2021, aunque en todas esas ocasiones logró regresar a la A. Ahora deberá disputar el Torneo BetPlay en 2027 buscando un nuevo ascenso.

El equipo boyacense, fundado en 2002 y en Primera División desde 2004, vivió su momento más dulce en 2008, cuando dirigido por Alberto Gamero conquistó su único título del fútbol colombiano al vencer al América de Cali en la tanda de penaltis de la final del Torneo Apertura, definida en Tunja.

En la tabla de promedios de la Liga BetPlay, el Chicó quedó en el puesto 20 con un promedio de 0.902, cifra con la que ya no alcanzaba a superar a sus rivales directos a falta de pocas jornadas para el cierre del todos contra todos.

Junior también salió perdiendo en Tunja

La igualdad tampoco le sirvió a Junior de Barranquilla. El equipo barranquillero necesitaba los tres puntos para mantener opciones de meterse entre los ocho clasificados y el empate lo dejó con 16 unidades, sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

El técnico ‘tiburón’ movió el banco en el segundo tiempo con los ingresos de Kevin Pérez, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Luis Muriel y el propio Jesús Rivas, autor del gol de la igualdad, pero el resultado final confirmó la eliminación del cuadro costeño en el semestre.

Así quedó la zona baja de la tabla del descenso

Con el descenso del Boyacá Chicó ya confirmado, la atención se concentra ahora en Jaguares de Córdoba, que ocupa el puesto 19 con un promedio de 0.911 y es el siguiente equipo comprometido con la zona roja de la tabla de promedios.

Por encima aparecen Cúcuta Deportivo (1.057), Inter Bogotá (1.097), Llaneros (1.120) y Alianza (1.125), mientras el semestre entra en su recta final. En la otra cancha de la jornada, Águilas Doradas venció 0-2 al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, resultado que también apretó la parte baja de la tabla.

El equipo ‘Ajedrezado’ deberá jugar lo que resta del campeonato ya pensando en la planeación del próximo año, cuando intente repetir la historia de sus regresos anteriores y volver de inmediato a la primera división del fútbol colombiano.

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Foto: Suministrada