¡Qué goleada! Nacional arrolló a Boyacá Chicó y le pisa los talones al liderato con un partido menos

Resumen: En una demostración indiscutible de carácter, pegada y fondo de armario, Atlético Nacional firmó una victoria categórica en la siempre desafiante altura de Tunja. El conjunto verdolaga se impuso con un contundente 4-1 sobre Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, en compromiso correspondiente a la fecha 1 pendiente del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor Clausura.

Minuto30.com .- En una demostración indiscutible de carácter, pegada y fondo de armario, Atlético Nacional firmó una victoria categórica en la siempre desafiante altura de Tunja. El conjunto verdolaga se impuso con un contundente 4-1 sobre Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, en compromiso correspondiente a la fecha 1 pendiente del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor Clausura.

El resultado no solo resalta por lo abultado del marcador, sino por el contexto de máxima exigencia con el que aterrizó el cuadro antioqueño: sin la presencia de James Rodríguez y con cinco bajas sensibles de jugadores titulares por lesión en su plantilla estelar. Lejos de padecer las ausencias, el equipo paisa apeló a la jerarquía de sus referentes y al desparpajo de su cantera para dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

El libreto del compromiso comenzó a inclinarse a favor de la visita desde los compases iniciales. Nacional asumió el control de la pelota con criterio táctico, encontrando en Edwin Cardona al director de orquesta ideal para marcar los ritmos y quebrar las líneas ajedrezadas. Sobre el minuto 16 de la primera mitad, el volante creativo frotó la lámpara y filtró un pase milimétrico al espacio para Emanuel Benítez. El canterano controló con solvencia y definió con frialdad ante la salida del guardameta rival para poner el 1-0 en el tablero y desatar el festejo en la nutrida tribuna verde.

La anotación tuvo un valor emotivo mayúsculo para el atacante, tratándose de su primer gol oficial en la Liga colombiana, luego de haber mostrado sus credenciales goleadoras semanas atrás durante el amistoso internacional frente a Chapecoense. Tras romper el cero, Nacional supo administrar la ventaja con oficio, cerrando los caminos al elenco local y marchándose al descanso con la mínima diferencia a su favor.

Nacional: una tromba en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, la consigna verdolaga no fue especular. Apenas transcurrían cinco minutos del complemento (minuto 50) cuando la ofensiva antioqueña volvió a golpear con precisión quirúrgica. Nuevamente con Cardona como eje protagónico, el experimentado ’10’ finalizó una maniobra colectiva con un remate certero al fondo de la red para decretar el 2-0. Parecía un trámite completamente resuelto ante un Boyacá Chicó impotente para generar peligro genuino en campo contrario.

No obstante, en el balompié ningún libreto está escrito hasta el pitazo final. Al minuto 83, una infracción dentro del área verdolaga fue sancionada como penalti a favor del elenco boyacense. Juan Díaz tomó la responsabilidad desde los doce pasos y acortó distancias marcando el 2-1, encendiendo un inesperado manto de dramatismo en el cierre.

La reacción antioqueña ante el descuento fue demoledora. Exactamente un minuto después, en el 84, el juvenil José Escorcia —considerado una de las joyas de mayor proyección del fútbol colombiano— sacó a relucir su visión de juego y sirvió una asistencia impecable para que Andrés Sarmiento batiera al guardameta rival con el 3-1, silenciando de inmediato cualquier esperanza de remontada local.

El desconcierto se apoderó de Boyacá Chicó en los instantes finales y Nacional castigó sin piedad. En el tiempo de reposición, al minuto 90+3, una severa desconcentración defensiva de la zaga ajedrezada fue aprovechada nuevamente por la velocidad y lucidez de Escorcia, permitiendo que Sarmiento quedara totalmente habilitado para empujar el balón al fondo de un arco desguarnecido, sentenciando su doblete personal y el 4-1 definitivo.

Con esta goleada de peso, Atlético Nacional se ubica de forma preliminar como escolta del campeonato en la segunda posición con 26 puntos, respirándole de cerca en la nuca al América de Cali, que lidera la tabla con solo una unidad de ventaja (27 pts).

La gran ventaja para el conjunto de Lucas González radica en que cuenta con un partido menos en su calendario frente al puntero. Aunque escuadras como Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga aún deben disputar sus respectivos cotejos y conservan opciones matemáticas de meterse en la pugna por esa segunda plaza, la exhibición de jerarquía en Tunja ratifica que los dirigidos por la divisa paisa tienen las credenciales intactas para adueñarse de la punta del campeonato.