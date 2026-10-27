¡Se acabó la novela! Megaland se muda de El Campín al Vive Claro y cambia de fecha

Resumen: Megaland Bacano 2026 se traslada de El Campín al Vive Claro y cambia de fecha: será el jueves 19 de noviembre. Quienes no puedan asistir podrán pedir la devolución del dinero por TuBoleta. Feid, Farruko y Blessd encabezan el cartel.

Los miles de fanáticos que ya tenían la boleta en la mano para ver a Feid, Blessd y Farruko en un mismo escenario tendrán que ajustar el calendario. Los organizadores del Megaland Bacano 2026 confirmaron este martes 27 de octubre que el festival no se realizará en el Estadio El Campín, como estaba previsto, sino que se traslada a Vive Claro, el nuevo escenario de conciertos de Bogotá, y que además se adelanta un día: la cita ahora será el jueves 19 de noviembre.

El anuncio se conoció a través de un comunicado oficial de la organización del evento, que explicó que la decisión responde a ajustes en la programación de actividades del estadio Nemesio Camacho El Campín, un escenario que comparte el fútbol profesional con grandes espectáculos musicales. Según Megalive, la productora detrás del festival, el corrimiento de la fecha obedece a razones técnicas directamente relacionadas con el traslado de todo el montaje al nuevo escenario.

¿Por qué sale el Megaland de El Campín?

Aunque el comunicado habla de ajustes de programación, el anuncio llega en medio de la polémica que rodea desde hace semanas al estado de la gramilla del estadio capitalino. La cancha quedó en mal estado después de los conciertos que la banda surcoreana BTS ofreció a comienzos de octubre, y aunque el césped fue reemplazado por la concesionaria Sencia, la nueva grama no se adhirió bien al suelo.

La situación escaló el 13 de octubre, cuando la Dimayor se vio obligada a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas pocos minutos antes del pitazo inicial, al considerar que el terreno de juego no estaba en condiciones. Desde entonces, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presionó para priorizar la recuperación de la cancha y la programación deportiva, lo que puso en duda varios de los conciertos que quedaban en el calendario del estadio.

El primer golpe lo sufrió Fonseca: su concierto del 24 de octubre terminó mudándose de El Campín al Vive Claro para no seguir afectando el terreno de juego. Ahora le tocó el turno al Megaland Bacano, uno de los festivales urbanos más esperados de cierre de año, que también encontró en el nuevo escenario de la carrera 60 una salida para no cancelar. En su comunicado, la organización destacó que hubo un esfuerzo para llevar el festival a otro escenario de la capital y subrayó la importancia de mantener el desarrollo de la programación deportiva en El Campín.

¿Qué pasa con las boletas del Megaland?

Es la pregunta que más se hacen los asistentes. De acuerdo con el comunicado oficial, las personas que compraron sus entradas para el 20 de noviembre y que no puedan asistir a la nueva fecha del jueves 19 podrán solicitar la devolución de su dinero a través de la plataforma TuBoleta, encargada de la boletería del evento.

Ojo con este detalle: por ahora, la página de TuBoleta todavía conserva la información del montaje original, es decir, el evento del 20 de noviembre en El Campín con su mapa de localidades. Mientras se publica el nuevo esquema de sectores para Vive Claro, los compradores deberán estar atentos a los canales oficiales, porque tanto la distribución de las localidades como los precios podrían cambiar con el nuevo escenario.

Como referencia, la boletería que estaba publicada para El Campín partía desde los $61.400, con el servicio incluido, para localidades como General y Norte Alta. La Oriental Baja aparecía por $104.600, la Occidental Alta por $114.300, la Occidental Baja por $121.500 y el VIP llegaba a los $188.800. Estos valores, sin embargo, corresponden a la configuración del estadio y no está garantizado que se mantengan tras el traslado.

Este es el cartel del Megaland Bacano 2026

Lo que no cambia, al menos por ahora, es el cartel. La edición 2026 del festival tiene como grandes cabezas a Feid, Farruko y Blessd, tres de los nombres más fuertes del género urbano en el país, y se suman Pipe Bueno, Dragón y Caballero, Jessi Uribe, Hamilton, MR Plata, Aria Vega, Emyl Rusev, Andy Rivera, Topboy y YourBoyfriend. TuBoleta advierte que el lineup puede estar sujeto a modificaciones por parte del organizador.

El nuevo hogar del festival tampoco es cualquier escenario. Vive Claro, operado por Ocesa Colombia, abrió sus puertas este año como el venue más grande del país pensado exclusivamente para eventos en vivo, con capacidad para recibir hasta 40.000 asistentes dependiendo de la configuración. Por allí ya pasaron artistas como Green Day y el pasado fin de semana fue la sede del concierto de Fonseca, también trasladado desde El Campín por la crisis de la gramilla.

Así las cosas, quienes sueñan con cantar a todo pulmón los éxitos de Feid, Blessd y Farruko deberán marcar una nueva fecha en el calendario: el Megaland Bacano 2026 será el jueves 19 de noviembre en Vive Claro. Y quienes no puedan llegar con el cambio, ya saben que la devolución del dinero se podrá pedir por TuBoleta.

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