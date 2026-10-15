Resumen: El IDRD podría pedir aplazar el concierto de Fonseca por el mal estado de la grama de El Campín. Ryan Castro y Karol G también están en la mira. Esto se sabe.

¡Se tambalean los conciertos! Fonseca, Ryan Castro y hasta Karol G, en riesgo por la grama de El Campín

Los conciertos que quedan este año en El Campín están en riesgo por el mal estado de la gramilla del estadio. El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, advirtió que, si es necesario para recuperar la cancha, pedirá aplazar el concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre.

La polémica estalló después de los dos conciertos que BTS ofreció en El Campín el 2 y el 3 de octubre. La empresa Sencia, concesionaria del escenario, tuvo que cambiar el césped que resultó dañado por el montaje de la tarima de 360 grados de la banda surcoreana. Sin embargo, la nueva grama no se adhirió bien al suelo.

El problema quedó en evidencia el 13 de octubre, cuando la Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas pocos minutos antes de que comenzara. «Lo que vimos es que hay un tapete, la gramilla no está pegada con el suelo. Así es imposible hacer un partido de fútbol», explicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.

En entrevista con Noticias Caracol, García aseguró que el IDRD ha tomado medidas para acelerar la recuperación de la cancha y que revisa los posibles incumplimientos de Sencia para definir eventuales sanciones contra el concesionario.

El director fue claro: si la grama necesita más tiempo para recuperarse y eso implica pedirle a Sencia que aplace el concierto del 24 de octubre, esa será la recomendación de la administración distrital.

García también incluyó el concierto de Ryan Castro, previsto para el 31 de octubre con el evento Awooween, entre los espectáculos que el IDRD le pedirá revisar a Sencia para permitir que el césped se recupere.

Por ahora, según el director, el Instituto no puede anticipar si la gramilla aguantará los conciertos que restan en 2026. Por eso, monitorea de manera permanente el estado del terreno.

García recordó que en El Campín se han hecho conciertos sin que se presentara una afectación como esta. Por eso, le pidió a Sencia que limite la cantidad de espectáculos y llegue a acuerdos con la Dimayor sobre la programación de los partidos, teniendo en cuenta que el fútbol es la prioridad del escenario.

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Además de Fonseca y Ryan Castro, en el calendario del estadio figuran Los Tigres del Norte el 7 de noviembre, el festival Megaland el 20 de noviembre y el evento vallenato Juntos de Nuevo el 21 de noviembre. Hasta ahora, ninguno de estos shows tiene una decisión oficial de aplazamiento o cancelación.

El caso que más inquieta a las autoridades deportivas es el de Karol G, que tiene tres conciertos de su Tropitour entre el 4 y el 6 de diciembre, justo cuando la Liga BetPlay estará en su etapa final.

«Faltan siete conciertos de acá a diciembre y en plenas finales también tienen programado a Karol G en el mismo escenario», advirtió Zuluaga.

La situación también llegó a los organismos de control. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como «inaceptable» el estado de la gramilla y le pidió al IDRD abrir un proceso por posible incumplimiento de Sencia en su obligación de mantener la grama en óptimas condiciones para los partidos de fútbol.

Según García, el contrato establece que el fútbol tiene prioridad sobre los conciertos, y el IDRD evalúa las medidas sancionatorias que correspondan.

La Contraloría de Bogotá hizo una visita técnica al estadio y abrió una indagación preliminar para establecer si el deterioro de la cancha causó un daño al patrimonio del Distrito. También anunció una auditoría de cumplimiento al contrato de asociación público-privada firmado en 2024.

Por su parte, la Personería de Bogotá, a cargo de Andrés Castro, envió un equipo al IDRD para revisar posibles faltas disciplinarias en el manejo del contrato de El Campín.

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