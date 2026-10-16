Resumen: El concierto de Fonseca del 24 de octubre se traslada de El Campín al Vive Claro Estadio por el daño en la gramilla. Las boletas siguen siendo válidas. Esto debe saber.

¡Se mudó el concierto! Fonseca ya no cantará en El Campín: esta es la nueva sede y lo que pasa con las boletas

El concierto Fonseca en la Casa ya no será en El Campín. La organización confirmó que el espectáculo, programado para el sábado 24 de octubre, se trasladará al Vive Claro Estadio de Bogotá, en medio de la polémica por el mal estado de la gramilla del estadio.

La fecha se mantiene y el show arrancará a las 8:00 p.m. en el nuevo escenario. Allí se presentará con el repertorio y la puesta en escena que se habían anunciado para El Campín.

El cambio llega pocos días después de que el cantante bogotano celebrara que había agotado todas las entradas. El concierto será el punto de partida de la gira con la que promocionará su álbum «Antes que el tiempo se vaya» y repasará más de dos décadas de carrera.

La expectativa era alta porque se trataba de su primer concierto propio en El Campín, un estadio de su ciudad natal. El show figuraba como uno de los eventos con mayor convocatoria de la agenda musical de Bogotá en octubre.

La decisión se tomó en medio de la discusión por el estado de la cancha de El Campín, que ha generado preocupación por la continuidad de los partidos de fútbol y de los conciertos previstos en el escenario.

Sencia, la concesionaria encargada de administrar y operar el estadio, quedó en el centro del debate. La empresa inició conversaciones con el promotor del artista para trasladar el concierto o cambiar su fecha, con el fin de facilitar la recuperación del terreno y evitar nuevas afectaciones en el calendario deportivo.

¿Qué pasa con las boletas?

Quienes ya compraron sus entradas podrán usarlas para ingresar al concierto en el Vive Claro Estadio. La organización aclaró que los palcos y la silletería en gramilla no tendrán cambios y conservarán las condiciones previstas.

Sin embargo, algunas localidades de gradería sí tendrán ajustes por las características del nuevo escenario. Según la producción, la gestión de la nueva boletería para esos sectores se hará a través de TuBoleta Pass, canal por el que se enviarán las indicaciones a los asistentes afectados.

La producción también confirmó que no habrá cambios en el contenido artístico y que el espectáculo llegará completo, con el mismo formato que se había diseñado para El Campín.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras conocerse la noticia, Fonseca habló en sus redes sociales. Explicó que el traslado se decidió por las condiciones de la cancha y que busca evitar un daño adicional al terreno de juego y respaldar la programación deportiva de la ciudad.

«Cantar en mi casa siempre ha sido para mí un momento demasiado especial», expresó el artista, quien contó que él y su equipo llevaban meses preparándose con ilusión para esta fecha.

«Por las circunstancias que todos conocemos alrededor del deterioro de la cancha de nuestro querido estadio Nemesio Camacho El Campín, hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto», afirmó.

Lea también: ¡»Así es que se doma un bandido»! De la Espriella capturó y confrontó a un pillo que lo amenazó por teléfono

El cantante también expresó su apoyo al fútbol. Aseguró que siempre actuará pensando en su ciudad y que quiere aportar para cuidar una cancha que, según dijo, les ha dado muchas alegrías a los colombianos.

«La fecha sigue siendo la misma y podrán ingresar con las mismas boletas», recordó Fonseca, quien cerró su mensaje con una frase para sus seguidores: «Nuestro encuentro sigue en pie y con más ganas».

Se esperan cerca de 28.000 asistentes, una cifra que el Vive Claro Estadio está en capacidad de recibir. Aun así, por la configuración del lugar, habrá ajustes en la ubicación del público en algunos sectores.

Más noticias de Bogotá