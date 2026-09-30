Resumen: «¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!» Abelardo de La Espriella

«Ningún preso tendrá privilegios»: Abelardo De La Espriella ordena el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella anunció el traslado inmediato del recluso Juan Guillermo Monsalve hacia la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita, argumentando reiteradas violaciones al régimen penitenciario y ratificando una política de mano dura contra el descontrol en las prisiones.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido a través de sus canales oficiales, la orden de reubicar a Monsalve responde a que, según De La Espriella, el recluso ha violado sistemáticamente las normas del régimen carcelario, aprovechando su reclusión para mantener beneficios irregulares.

Fin de los privilegios: El presidente fue enfático en advertir que bajo las políticas de la «Patria Milagro» no habrá concesiones para los privados de la libertad, calificando a Monsalve como un «bandido redomado» que debe purgar su pena bajo estrictas condiciones.

Control penitenciario: Como parte de una directriz más amplia, se dejó claro que no se permitirá que las cárceles en Colombia sigan operando como centros de mando para las estructuras delictivas. «¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!», sentenció.

Con esta drástica medida, el gobierno reafirma su directriz de retomar el orden dentro del sistema penitenciario nacional, buscando desmantelar las comodidades y operaciones criminales que históricamente se han gestado desde el interior de los penales.

¿Quien es Juan Guillermo Monsalve

Juan Guillermo Monsalve es reconocido en el ámbito judicial y político del país por haber sido el polémico testigo del senador Iván Cepeda dentro del complejo proceso legal que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sus declaraciones, en las que vinculaba al exmandatario y a su entorno con la presunta conformación de grupos paramilitares, desencadenaron uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia reciente de Colombia, convirtiéndolo en una figura central y altamente controvertida por los constantes debates sobre la veracidad de sus testimonios y los presuntos beneficios y comodidades que rodearon su reclusión.