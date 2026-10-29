Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el sistema de medios públicos deja el nombre Inravisión y vuelve a llamarse RTVC. En el evento por los 22 años de la entidad habló de cambios en la programación y de una revisión de contratos de la administración anterior, que según él incluye una unidad móvil con presunto sobrecosto.

Se acabó Inravisión: De la Espriella le devuelve a RTVC su nombre y promete cambios en la pantalla pública

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el sistema de medios públicos deja atrás el nombre de Inravisión y vuelve a llamarse RTVC. El anuncio lo hizo durante el evento por los 22 años de la entidad, el 28 de octubre, en el que además se develó el nuevo letrero en la sede de Bogotá.

“Queridos compatriotas, a partir de hoy esta casa vuelve a llamarse RTVC”, dijo el mandatario. Según explicó, el nombre pertenece a la historia de los medios públicos del país y se había cambiado en abril de este año, durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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¿Qué cambia en RTVC con la nueva etapa?

De la Espriella dijo que el regreso del nombre no se queda en un letrero. Según el mandatario, debe venir acompañado de mejor calidad en los contenidos, libertad creativa y diversidad de voces para quienes enciendan la televisión o sintonicen la radio pública.

En la programación anunció cambios para cada marca del sistema:

Señal Colombia dará más espacio a la historia, las producciones nacionales, los contenidos infantiles, el deporte, el cine y la cultura.

dará más espacio a la historia, las producciones nacionales, los contenidos infantiles, el deporte, el cine y la cultura. Canal Institucional explicará a los ciudadanos sus derechos y las decisiones del Estado.

explicará a los ciudadanos sus derechos y las decisiones del Estado. Radio Nacional de Colombia recorrerá el país con información, música y voces regionales.

recorrerá el país con información, música y voces regionales. Radiónica impulsará a artistas emergentes.

impulsará a artistas emergentes. Señal Memoria restaurará más de 2.000 horas de material fílmico y archivos históricos.

restaurará más de de material fílmico y archivos históricos. RTVCPlay se consolidará como plataforma gratuita para el cine colombiano.

El mandatario también habló del papel de los medios del Estado. Afirmó que no deben servir para adoctrinar, y menos cuando los televidentes son niños y jóvenes. “En la Patria Milagro, los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo ni de ninguna agenda”, expresó.

La gerente de la entidad, Ángela María Mora, lideró el encuentro con el que, según RTVC, se dio inicio oficial a esta nueva etapa de los medios públicos nacionales.

La revisión de contratos en RTVC, según el presidente

Durante el evento, De la Espriella señaló que su Gobierno revisa la contratación de la administración anterior en RTVC. Según dijo, en el último año se firmaron 1.051 contratos por más de $100.000 millones, y 87 de ellos se celebraron entre el 6 y el 7 de agosto, en las últimas horas de ese Gobierno.

“Es deber irrenunciable del Gobierno revisar con lupa cada uno de esos contratos y determinar qué se compró, cuánto costó, para qué sirvió y si el gasto estaba justificado”, afirmó.

El jefe de Estado también mencionó más de $7.255 millones asociados a pauta, planes o contenidos digitales, que según él se ejecutaron durante el calendario electoral y están siendo examinados.

Aclaró que no anticipará responsabilidades. “Esa tarea le corresponde a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales”, dijo.

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¿Qué dijo De la Espriella de la unidad móvil?

Entre los casos que citó está un contrato por $11.924 millones para comprar una unidad móvil, pensada para fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública. Según el presidente, el contrato lo firmó el gerente anterior, Hollman Morris.

De la Espriella afirmó que la unidad no cuenta con la planta eléctrica necesaria para operar, que los equipos no cumplen las especificaciones técnicas y que hay un sobrecosto de más de $2.000 millones. “Si eso no es corrupción, entonces qué lo es”, dijo.

Por ese caso, el mandatario pidió a la Fiscalía y a otros organismos de control que lo revisen con celeridad. Se trata de afirmaciones del presidente en el evento, y las autoridades competentes son las que deben establecer si hubo irregularidades.

¿Qué sigue para RTVC?

Con el nuevo letrero ya encendido, RTVC arranca esta etapa con el nombre de vuelta y con anuncios de programación para sus canales y emisoras. Del lado de los contratos, el presidente pidió que los organismos de control revisen lo señalado y que el trámite no sirva de excusa para el silencio.