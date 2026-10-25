Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella hablará al país esta noche a las 8:00 p. m. en una alocución en vivo por Señal Colombia, Canal Institucional, canales privados y las plataformas digitales de Presidencia.

¿A qué hora y dónde ver la alocución del presidente De la Espriella en vivo esta noche?

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, se dirigirá esta noche a todos los colombianos en una alocución presidencial en vivo. La cita es este domingo 25 de octubre a las 8:00 p. m. y el mensaje se podrá seguir tanto por televisión como por las plataformas digitales oficiales del Gobierno nacional.

El propio mandatario fue quien confirmó la transmisión a través de su cuenta personal de X, con una invitación directa a la ciudadanía a conectarse. “¡Colombianos, esta noche tenemos una cita!”, escribió, antes de dar a conocer la hora y los canales por los que se podrá ver su intervención.

¡COLOMBIANOS, ESTA NOCHE TENEMOS UNA CITA! A las 8:00 p. m. me dirigiré a todos los colombianos en una alocución presidencial en vivo. Los invito a conectarse a través de los canales nacionales de televisión pública y privada, RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional y las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República. — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) 25 de octubre de 2026

¿A qué hora es la alocución presidencial de hoy?

La alocución del presidente De la Espriella comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana. Presidencia confirmó que será una transmisión completamente en vivo, por lo que se recomienda conectarse unos minutos antes de esa hora para no perderse el inicio del mensaje a la nación.

¿Por qué canales y plataformas se puede ver en vivo?

De acuerdo con la información divulgada por los canales oficiales del Gobierno nacional, estas son las opciones para ver la alocución en vivo:

Televisión pública: la señal de Señal Colombia (RTVC) y las frecuencias del Canal Institucional transmitirán el mensaje del presidente.

la señal de Señal Colombia (RTVC) y las frecuencias del Canal Institucional transmitirán el mensaje del presidente. Canales privados: los canales nacionales de televisión privada también se unirán a la transmisión de la alocución, según lo anunciado por el propio jefe de Estado.

los canales nacionales de televisión privada también se unirán a la transmisión de la alocución, según lo anunciado por el propio jefe de Estado. Plataformas digitales: la intervención se emitirá a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, incluida la cuenta @infopresidencia en X, y de las demás plataformas digitales de la Casa de Nariño.

La cuenta oficial de Presidencia también hizo la invitación a los colombianos a sintonizar el mensaje de esta noche:

El Gobierno Nacional invita a todos los colombianos a conectarse hoy, domingo 25 de octubre a las 8:00 p.m., a la alocución en vivo del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella. La intervención será transmitida a través de las redes sociales de @infopresidencia y las plataformas digitales oficiales de la Casa de Nariño. pic.twitter.com/VJNXeytlau — Presidencia Colombia (@infopresidencia) 25 de octubre de 2026

¿De qué podría hablar De la Espriella esta noche?

Aunque la Presidencia no reveló el tema central de la alocución, este tipo de mensajes a la nación del mandatario suelen concentrarse en balances de gestión de sus primeros meses de Gobierno, anuncios de reformas legislativas prioritarias, decisiones económicas y sociales de alto impacto y balances de seguridad.

En la coyuntura reciente hay varios temas que podrían aparecer en el discurso de esta noche. Uno de ellos es la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez a esa cartera, un movimiento que ha sido motivo de debate político durante toda la semana.

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También está sobre la mesa la discusión del Presupuesto de la Nación y la solicitud que el Gobierno hizo al Congreso de una adición de 1,2 billones de pesos para atender la posible crisis por el fenómeno de El Niño, uno de los anuncios que el presidente había hecho en su intervención del pasado 12 de octubre.

En materia de seguridad, el país viene de una semana cargada de noticias, entre ellas el carro bomba en Casanare que el propio mandatario condenó en los últimos días, por lo que no se descarta un pronunciamiento sobre este frente.

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A eso se suma un hecho internacional de enorme interés para la región: hoy se define en Brasil la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, y es muy probable que para la hora de la alocución ya se conozca al ganador, un resultado clave para las relaciones de Colombia con su principal vecino.

Las alocuciones más recientes del presidente

La más reciente intervención de De la Espriella ante el país fue el pasado domingo 18 de octubre, desde San Andrés, donde anunció que firmará un decreto para delimitar formalmente las coordenadas del territorio arrecifal y los espacios marítimos del archipiélago.

Antes, el 12 de octubre, el mandatario se refirió a las medidas para el sector energético y fiscal, entregó un balance del Fondo Milagro y de la atención de la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó miles de familias damnificadas, y presentó un balance de seguridad ciudadana.

El Gobierno de De la Espriella se acerca a sus primeros 100 días, por lo que la alocución de esta noche es vista también como un escenario para un balance de este primer tramo de su administración.

La cita es esta noche a las 8:00 p. m.: la alocución del presidente Abelardo De la Espriella se podrá ver en vivo por Señal Colombia, el Canal Institucional, los canales nacionales de televisión y las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República.