Resumen: Colombia confirmó tres casos importados de sarampión en el Amazonas, todos con antecedente de contagio en Loreto, Perú. El Ministerio de Salud y el INS reforzaron la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la vacunación en Leticia, Puerto Nariño, Vaupés y Guainía. Las autoridades recomiendan completar los esquemas de vacunación y consultar de inmediato ante síntomas como fiebre y erupción en la piel.

Sarampión llegó a Colombia desde Perú: ya son tres casos confirmados en el Amazonas

El sarampión volvió a encender las alarmas sanitarias en Colombia. Las autoridades confirmaron tres casos importados en el departamento del Amazonas, todos relacionados con el brote que atraviesa el departamento de Loreto, en Perú, por lo que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) reforzaron la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y las jornadas de vacunación en los territorios fronterizos.

El anuncio se dio en medio de la expansión del virus en la región amazónica, donde la constante circulación de personas entre Colombia, Perú y Brasil mantiene en vilo a las autoridades sanitarias de los tres países.

¿Cuáles son los casos de sarampión confirmados en Colombia?

Desde el 7 de septiembre se han notificado 13 casos sospechosos de sarampión en el Amazonas. De ese total, tres fueron confirmados y todos corresponden a contagios importados desde Loreto.

Los dos primeros se identificaron en menores de cinco años que recibieron atención médica en Leticia y que no tenían antecedentes de vacunación. De acuerdo con el Ministerio de Salud, estos pacientes no generaron casos en la población colombiana.

El tercer contagio corresponde a un colombiano indígena de 35 años, atendido en Puerto Nariño, que tenía antecedente de viaje a Caballococha, localidad del departamento peruano de Loreto. Sus síntomas comenzaron el 17 de octubre y la confirmación estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Referencia del INS.

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¿Cómo respondieron las autoridades ante la alerta?

En Leticia se hizo seguimiento a 153 contactos de los casos confirmados: 38 directos y 115 indirectos. Además, las autoridades aplicaron 494 dosis de vacunas en barrios priorizados alrededor de los contagios.

En Puerto Nariño, donde fue atendido el tercer paciente, se adelanta el seguimiento a 20 contactos y ya se reportaron 22 personas vacunadas.

La respuesta sanitaria se extendió a otros departamentos de la Amazonía: el INS desplegó equipos en Mitú (Vaupés) e Inírida (Guainía) para revisar las capacidades de los territorios, promover la búsqueda activa de casos y apoyar la actualización de los esquemas de inmunización.

De manera paralela, el Ministerio de Salud lidera mesas de trabajo trinacionales con Perú y Brasil, orientadas a fortalecer la coordinación, la vigilancia epidemiológica y las acciones conjuntas para prevenir y controlar el sarampión en la zona de frontera.

Y es que el foco de preocupación está justo al otro lado de la frontera: al 27 de octubre, Loreto acumulaba 164 casos confirmados, la mayoría en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, limítrofe con Colombia y Brasil. En el estado brasileño de Amazonas, que también hace frontera con Leticia, se reportaban 17 casos.

No es la primera alerta del año. A mediados de septiembre, la cartera de Salud reportaba 15 casos de sarampión en Colombia durante 2026, todos asociados a importaciones internacionales desde países como Perú, México, Estados Unidos y Panamá. Hasta ese momento no se había evidenciado transmisión sostenida del virus en el territorio nacional.

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¿Qué recomienda el Ministerio de Salud?

La principal recomendación es revisar y completar el esquema de vacunación contra el sarampión y la rubéola, especialmente antes de viajar a países con circulación del virus. La inmunización debe hacerse preferiblemente 15 días antes del viaje.

Los niños deben contar con las dos dosis de la vacuna triple viral, aplicadas a los 12 y 18 meses, con su respectivo registro en el carné. Para los menores de 6 a 11 meses existe la dosis cero, y se sugiere una dosis adicional a los viajeros que se dirijan a países que han reportado casos de sarampión.

Las autoridades también piden acudir de inmediato a los servicios de salud si se presentan síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupción en la piel. Ante cualquier sospecha, se debe mantener aislamiento domiciliario e informar a las autoridades sanitarias sobre viajes recientes o contacto con personas enfermas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias y puede prevenirse con la vacunación. En menores de edad y personas con defensas bajas puede causar complicaciones graves como neumonía y encefalitis, por lo que la consulta temprana es clave.