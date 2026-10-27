Samuel, hijo de James Rodríguez, cumplió 7 años con una fiesta de Minecraft y fotos que enamoran en redes

Resumen: Samuel, hijo del futbolista James Rodríguez, cumplió 7 años. Un álbum de fotos de su fiesta, con torta y decoración inspirada en Minecraft, circula en redes y recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación.

Samuel, el hijo de James Rodríguez, cumplió 7 años y la celebración no pasó inadvertida en redes sociales. Un álbum de fotos de la fiesta, con torta y decoración inspirada en Minecraft, circula desde este martes y ya suma miles de reacciones y cientos de mensajes de felicitación.

Las imágenes muestran al pequeño sonriente junto a su papá, el futbolista colombiano James Rodríguez, y otras personas cercanas, frente a dos tortas: una de capas con confites de colores y otra azul y verde, con el número 7 y el nombre «Samuel» escrito al frente. Alrededor de los pasteles se ven galletas decoradas y globos con caritas, parte de una ambientación pensada para el gusto de los niños de su edad.

Foto: Instagram

Una fiesta con tema de videojuegos

Según reportaron medios colombianos, la celebración tuvo como eje Minecraft, uno de los videojuegos más populares entre niños y jóvenes en el mundo. El estilo de bloques que caracteriza a ese juego se nota en la torta, con un diseño que imita el terreno cuadriculado, y en otros detalles de la decoración. También aparecen personajes y figuras en tonos azules que acompañan los pasteles.

El álbum no se limita a la mesa de la torta. Entre las fotos hay momentos más informales: el cumpleañero jugando al aire libre, disfrutando del jardín y compartiendo con su familia en una mesa durante una comida. Varias imágenes lo muestran en plena actividad, lo que le dio al conjunto un tono espontáneo y cercano que fue destacado por quienes comentaron la publicación.

Foto: Redes Sociales

Mensajes de cariño y agradecimiento

Las publicaciones vienen acompañadas de un mensaje de agradecimiento hacia su papá y hacia los amigos y familiares que estuvieron en la fiesta. En la sección de comentarios abundan los saludos de cumpleaños, deseos de bendiciones y emojis de torta, aplausos y corazones. Algunos seguidores resaltaron lo bien que se le veía al niño y otros le dieron la bienvenida a sus siete años con mensajes dirigidos directamente a él.

Medios como Caracol Televisión y Publimetro también registraron la celebración. Según esos reportes, el pequeño nació en octubre de 2019 y James Rodríguez, que ha hablado en entrevistas de su deseo de ser un padre presente, también compartió en sus redes un carrete fotográfico con un mensaje para su hijo, deseándole que sea muy feliz.

Samuel es el segundo hijo del futbolista. Su hermana mayor, Salomé, es la otra hija de James, quien suele mantener buena parte de su vida familiar lejos de la exposición constante, aunque de vez en cuando comparte con sus seguidores momentos como este.

Foto: Instagram

Un cumpleaños que se volvió tendencia entre los seguidores

Aunque se trató de una fiesta familiar, el interés que generó muestra la cercanía que muchos aficionados sienten con el futbolista y con su entorno. Las fotos de Samuel con la torta de Minecraft se compartieron rápidamente en distintas plataformas y fueron acogidas con mensajes de afecto, sin mayores polémicas.

El número 7 que corona la torta y el nombre del niño en letras plateadas son, quizá, los detalles que más se repiten en las imágenes. Junto a ellos, los globos con expresiones divertidas y las galletas decoradas completan una escena que mezcla la alegría de un cumpleaños infantil con el gusto del pequeño por los videojuegos.

Con este álbum, la familia dejó ver una jornada de fiesta, juegos y abrazos, y los seguidores respondieron con el mismo cariño. Mientras tanto, los mensajes siguen llegando a las publicaciones, que continúan sumando reacciones a medida que avanza la noche.

Foto: Instagram

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